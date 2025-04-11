寧德時代2月申請在港上市，3月底就獲中證監備案，計劃發行不超過2.2億股H股。分析預計，寧德料可在次季內順利登陸港股。據初步招股文件，截至去年9月底，該企在全球設立6大研發中心及13個電池生產基地，服務網點覆蓋64個國家和地區。截至去年11月底，其動力電池累計裝車約1,700萬輛，即全球每3輛電動車之中，就有一輛車的電池產自寧德時代；儲能電池已應用於超過1,700個項目。