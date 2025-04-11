寧德傳通過上市聆訊
寧德時代2月申請在港上市，3月底就獲中證監備案，計劃發行不超過2.2億股H股。分析預計，寧德料可在次季內順利登陸港股。據初步招股文件，截至去年9月底，該企在全球設立6大研發中心及13個電池生產基地，服務網點覆蓋64個國家和地區。截至去年11月底，其動力電池累計裝車約1,700萬輛，即全球每3輛電動車之中，就有一輛車的電池產自寧德時代；儲能電池已應用於超過1,700個項目。
自去年中國證監會表示支持內地龍頭企業來港上市，陸續有公司響應，包括物流公司順豐控股(06939)去年11月在港掛牌，集資58.31億元；另藥企恒瑞醫藥、電子零件公司立訊精密等，已先後公布正籌備來港上市。
if椰子水母企申港掛牌
另一方面，持有「if」品牌的泰國背景食品飲料公司IFBH向港交所提交上市申請，中信証券為獨家保薦人。招股文件顯示，IFBH Limited於2013年創立if品牌，並將即飲天然椰子水引入內地市場，產品還暢銷於香港、新加坡及台灣等市場。自2020年起，該企在內地椰子水飲料市場連續5年蟬聯榜首，去年市場佔有率約34%；去年公司是全球椰子水飲料市場第二大公司。
該企去年純利3,331.6萬美元，按年增98.85%；收益1.58億美元，按年升80.29%；非國際財務報告準則計量經調整溢利為3,449.4萬美元，按年升1.03倍。集團上市集資所得擬用於加強其倉配能力、品牌建設、鞏固內地市場地位及滲透程度等。另外，內地民營明基醫院集團、廚房小家電製造商香江電器及吉宏科技昨晚亦提交來港上市申請。
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