滙控股價漲5% 大摩削目標價及盈測

大摩又估計，滙控上季稅前利潤錄70.38億美元，按年跌44%，按季升2.09倍，原因是集團今年在重要項目上錄得13.5億美元的虧損，與去年錄得收益的情況不同。另該行預期，滙控期內總收入按年跌1%，按季升2%，至167.72億美元，每股派息0.11美元，首季普通股權一級資本比率為14.8%。