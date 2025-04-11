滙控股價漲5% 大摩削目標價及盈測
俗稱「獅王」的散戶愛股──滙豐控股(00005)預計將於4月29日公布首季業績，投行摩根士丹利最新將滙控目標價由92.3元降至83元，並下調集團今明兩年每股淨利潤預測9%及8%，惟估計滙控於公布首季業績時將宣布回購30億美元計劃。該股昨日收報75.7元，升5.58%。
大摩又估計，滙控上季稅前利潤錄70.38億美元，按年跌44%，按季升2.09倍，原因是集團今年在重要項目上錄得13.5億美元的虧損，與去年錄得收益的情況不同。另該行預期，滙控期內總收入按年跌1%，按季升2%，至167.72億美元，每股派息0.11美元，首季普通股權一級資本比率為14.8%。
投行瑞銀點評同屬金融股的香港交易所(00388)前景，將其目標價由351.8元下調9%至320元，評級「中性」。該行指，港交所本月30日公布首季業績，稅後淨利潤及收入將按年上升27%及28%，淨投資收入按年跌14%。不過，考慮到年初至今的市場活動和避險情緒升溫，將其2025財年和2026財年的日均成交額預測上調9%及下調5%，至1,590億元及1,420億元，低於市場預期。
中信里昂看好聯想瑞聲等
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