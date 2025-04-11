六成港年輕人指信貸助提升生活質素

各年齡層消費者持有信貸產品比例

環聯發布的《推動年輕消費者信貸使用周期》研究顯示，84%香港年輕世代消費者認同獲取信貸對實現其財務目標的重要性；60%認為信貸可以成就嶄新機遇並幫助他們擁有更好的生活質素。由此可見，年輕消費者理解信貸的重要性及其帶來的正面影響。

21至25歲七成持有信用卡 在各年齡層持有的信貸產品比例，21至25歲年輕世代中，持有信用卡的只有七成，顯示金融機構於該年齡層中仍見重要增長空間；持有私人貸款佔5%；持有循環貸款佔10%；正負擔按揭的為2%。26至30歲消費者中，持有信用卡約佔87%，擁有私人貸款及循環貸款均佔11%，8%人有按揭。

信用卡為年輕世代申請新信貸產品時的首選，調查期間有20%的21歲消費者申請新的信用卡，而25歲及30歲消費者的申請比例更高達23%。相反，少於5%年輕消費者選擇新增私人貸款、按揭或循環貸款。

私貸佔比低 逾期還款較多 可見，除私人貸款於21至25歲消費者群中佔比較低外，年輕消費者所持有的無抵押信貸產品比例，包括信用卡、私人貸款及循環貸款，均較所有年齡層的消費者之平均基準為高。然而，僅一成甚至更少的年輕消費者持有信用卡以外的信貸產品。鑑於負擔能力所限，年輕消費者於按揭市場的參與度亦較低。

此外，年輕世代消費者的逾期還款率較本港其他年齡層為高，顯示他們的還款表現較差，即使香港整體（包括年輕世代）的逾期還款率均低於全球其他市場。調查顯示，以21歲優良風險級別的信用卡持卡人為例，1.5%的新增戶口於開戶12個月後出現30天或以上逾期還款。該比例隨年齡增長稍見改善，在25歲及26歲相同風險級別消費者中，1%的新增戶口出現逾期還款，與同為優良風險級別的所有年齡層消費者相若。

另年輕世代的平均應繳款項與信貸額一樣隨年齡而逐步增加，可見他們能負責任地使用信貸，以滿足日益增長的消費需求及更多的信貸所需。