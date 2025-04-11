國泰採措施應對關稅影響

他強調，集團正在採取積極措施，使自己處於最佳位置來應對和減輕這些力量的影響。他將帶領跨部門工作小組，確保集團可一致、靈活地快速回應最新變化，並評估各種可能的情景及其對應策略。

同時，他鼓勵員工，表示集團在歷史上曾成功應對商業環境的波動，有信心今次不會例外，會再次做到，而過去幾年集團建立了堅實基礎，令營運較以往任何時候都更有韌性和適應力。