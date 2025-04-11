國泰採措施應對關稅影響
面對美國來勢洶洶的關稅，香港最大航空公司國泰航空(00293)行政總裁林紹波在一封給內部同事的信上表示，關稅的最新進展為全球各產業和地區帶來不確定，而航空業是全球性產業，極易受到影響。與其他產業一樣，國泰也未能幸免，可能面臨貨運業務中斷、旅客行為變化、成本增加和供應鏈壓力等影響。
他強調，集團正在採取積極措施，使自己處於最佳位置來應對和減輕這些力量的影響。他將帶領跨部門工作小組，確保集團可一致、靈活地快速回應最新變化，並評估各種可能的情景及其對應策略。
同時，他鼓勵員工，表示集團在歷史上曾成功應對商業環境的波動，有信心今次不會例外，會再次做到，而過去幾年集團建立了堅實基礎，令營運較以往任何時候都更有韌性和適應力。
網購商品佔貨運一半
據報，粗略估計網購商品佔國泰貨運量約一半，故市場關注，美國對中港商品「小額豁免」關稅政策生效後，對集團的貨運業務影響。
國泰股價昨日收報8.92元，升2.29%，成交1.09億元。
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