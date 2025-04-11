港投夥WeLab推動金融科技AI發展

香港投資管理公司（簡稱「港投公司」）與WeLab啟動戰略合作，共同在金融科技界推動人工智能（AI）創新及應用，並加強金融科技人才培育，以促進普惠金融在亞洲的發展。

港投公司行政總裁陳家齊表示，與WeLab是投資及合作兼備，對方符合港投公司3個「A」願景，而且其已經在東南亞發展，具有一定根基、經驗和人脈，將有助於港投公司生態圈內的公司「出海」。

她提到，WeLab正為亞洲超過7,000萬個人用戶及超過700家企業用戶服務，並且繼續擴展海外版圖，包括「一帶一路」，已經具備企業對消費者（B2C）的業務，也是過往港投公司所沒有的投資組合。另重申基於敏感性不會透露投資金額。

WeLab創始人及集團行政總裁龍沛智表示，公司願景是建立首間亞洲的區域領先數字銀行，希望在2032年以AI賦能提供的金融服務覆蓋5億用戶。在港投公司支持下，將加速在港的金融科技研發，全力推動以香港為本、服務亞洲的金融普惠和創新進程。

中長線投資包括創新項目 另一方面，近期關稅戰加劇外圍環境波動，令企業估值受壓。陳家齊表示，作為耐心資本，更關注中長期發展，短期市況調整反而予其入市機會，而世界許多耐心資本也持相同看法。她又提到，中長線投資範圍不止股市，還有創新項目。據其與長線投資機構溝通所得，在考慮長期投資時，除了揀選產業外，亦傾向投資在政策穩定、合理及清晰的地區，包括香港在內的亞洲地區，並表明希望盡快在區內進行前置部署，又欣賞本港的政策透明開放，而且穩定。

她預告，5月舉辦首屆「國際耐心資本論壇」，以推動世界各地「耐心資本」機構之間協同效應，聯通資本和投資機遇，邀請對象包括主權基金、養老基金等，以及不同專業，目前正緊密籌備中。因應近期環境變化，接獲更多機構查詢相關事宜，並表達有興趣參與論壇；又指港投公司至今已投資逾100個項目，每一元的投資，可以帶動超過4元市場長期資金跟投。