中小企融資更艱難

業務增長料放緩 貸款要求收緊 澳洲會計師公會公布《亞太區小型企業調查2024-25》，顯示香港中小型企業預計今年的業務增長前景放緩，並面臨更困難的融資環境。該會大中華區分會理事葉耘開表示，今年許多中小企業或將面對多重挑戰，包括經濟壓力、融資條件收緊及市場競爭加劇，故商業氣氛變得更為審慎。

調查收集超過4,200間亞太區小型企業的意見，並在去年11至12月期間進行，調查包括306間來自香港的受訪企業，其中65%表示2024年業務有所增長，較2023年的57%上升，亦是自2017年以來最高。然而，對於今年的生意情況，57%的受訪企業預期今年業務將有所增長，較去年69%受訪者的增長預期顯著下降。對香港整體經濟的信心也減弱，68%受訪者預期今年本地經濟將有所增長，低於2024年的73%。

研創新拓海外保競爭力 葉指出，企業最新面對美國關稅措施不確定性帶來的影響，但同時由於不少企業在過去幾年已把收入來源分散，香港出口到美國的貿易份額逐步下跌，另來自內地、東盟、中東的貿易量增長，減少關稅的影響。

為保持競爭力，調查亦發現香港中小企熱衷於創新和拓展海外市場。今年有94%受訪企業打算創新產品或服務，連續第二年超越所有其他亞太地區的受訪企業。此外，79%受訪企業預期今年來自海外銷售的收入將有所增長，為受訪市場中最高，可見企業不妨善用政府的支援計劃，以加快業務轉型。

建議延長還息不還本 值得留意的是，融資環境變得更加困難。去年超過80%香港小型企業需要外部融資。然而，37%企業認為難以取得資金，較2023年的8%為高。

此外，償債困難的小型企業從2023年的9%上升至去年的22%。而融資和償債能力問題今年可能會持續存在，40%企業預計今年難以獲得外部資金，而26%企業預計可能難以償還債務。雖然銀行仍是獲得外部資金的主要來源，但由於貸款要求收緊，葉稱許多中小企業在去年開始動用個人資源，較2023年激增5倍。

該會歡迎金管局及銀行業最新公布協助中小企融資方面的措施，並建議香港政府和金融機構考慮向受影響的中小企，延長「還息不還本」12個月，以助其應對資金流動性需要。此外，政府可考慮將半利潤稅率的起徵點從200萬元提高到300萬元，並為中小企提供100%的最終利潤稅回扣，上限為一萬元。

另一方面，去年80%受訪香港企業會進行線上銷售；83%企業有提供電子支付方式；95%會因商業目的使用社交媒體。該會大中華區中小企委員會副主席梁迪峰表示，香港中小企業正面臨勞工短缺和人才競爭的問題，促使企業大量投資於先進技術，如通過人工智能（AI）和對話平台，與潛在客戶互動、提高效率和節省成本。惟梁提醒，利用AI等先進技術也會增加網絡風險，故中小企業不應完全依賴AI；另企業破產數字在短期或仍有上升壓力。

港小型企業融資狀況調查