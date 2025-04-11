產經

吉汽上季盈利料增逾2.2倍

內地車市銷量回暖。 內地車市銷量回暖。
內地車市銷量回暖。
在美國新關稅實施之前，不少行業都錄得良好表現。其中，吉利汽車(00175)發盈喜，預計截至3月底止3個月，按現行的新會計政策，股東應佔溢利為52億至58億元（人民幣‧下同），按年增長2.2至2.7倍。按舊政策，溢利116億至123億元，按年增長6.4至6.9倍。
舊政策計入極氪和領克戰略整合預計收益約64.7億元，新會計政策則無。不過，溢利大增，主要受惠於當季銷量創歷史新高、新能源業務強勁增長、產品結構優化及規模效應等。隨着出口業務快速增長，外匯匯率波動使得本期錄得外匯匯兌稅後淨收益20億至23億元。
小鵬下周在港辦品牌之夜
雖然關稅陰霾籠罩前景，但內地汽車市場仍積極推進。繼3月內地乘用車零售按年增長14.4%後，中國汽車流通協會分析稱，清明節後的車市回暖帶動銷量回溫，加上本月的上海車展，將車市競爭推向新高度。其中電動車龍頭比亞迪股份(01211)發布兩款新車，分別是純電動車漢L和插電混動的唐L，售價20萬至30萬元，被指對標小米集團(01810)的SU7、特斯拉Model 3等中價車型。
其他車企不敢怠慢，小鵬汽車(09868)下周二在香港舉行品牌之夜及2025年新款小鵬X9全球發布會。小鵬進駐香港將近一年，預期今次在港舉行活動，可體現香港作為公司全球化戰略的橋頭堡地位，顯示香港在國際市場上的連接作用和重要性。據悉，聯合創始人何小鵬將出席活動，並公布一系列全球領先計劃，包括以人工智能（AI）技術為核心的智能汽車與產品升級部署等。
大型科企華為亦來湊熱鬧，其常務董事、終端BG董事長余承東宣布，鴻蒙智行新品發布會將於下周三舉行，但未有透露涉及甚麼車型。同日亦有鴻蒙智家及智能眼鏡新品發布。
此外，德國車廠寶馬（BMW）公布，今年首季銷量按年減少1.4%至58.61萬輛，主要受到在中國少賣17.2%至15.52萬輛影響。在歐洲及美國銷售則升6.2%和4.1%。
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