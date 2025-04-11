吉汽上季盈利料增逾2.2倍

舊政策計入極氪和領克戰略整合預計收益約64.7億元，新會計政策則無。不過，溢利大增，主要受惠於當季銷量創歷史新高、新能源業務強勁增長、產品結構優化及規模效應等。隨着出口業務快速增長，外匯匯率波動使得本期錄得外匯匯兌稅後淨收益20億至23億元。

大型科企華為亦來湊熱鬧，其常務董事、終端BG董事長余承東宣布，鴻蒙智行新品發布會將於下周三舉行，但未有透露涉及甚麼車型。同日亦有鴻蒙智家及智能眼鏡新品發布。

此外，德國車廠寶馬（BMW）公布，今年首季銷量按年減少1.4%至58.61萬輛，主要受到在中國少賣17.2%至15.52萬輛影響。在歐洲及美國銷售則升6.2%和4.1%。