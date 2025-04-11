中美貿易恐減八成邁脫鈎

WTO估全球GDP縮7% 華即加強非美經濟聯繫 已被美國視為虛設的世界貿易組織（WTO），其總幹事伊維拉在美國總統特朗普把中國貨進口關稅提高至145%之際發表聲明，說WTO初步估算，中美兩國貨品貿易將因為貿易關係緊張而減少最多八成。事實上，已有投行不諱言中美兩國會走向脫鈎，不論是政府和廣大投資者，適應變局和尋找機遇更加重要。繼重啟進口歐洲電動車關稅談判後，中國同意立即與歐盟開展電動汽車價格承諾談判。

伊維拉的聲明篇幅不長，僅重申WTO各成員國透過合作與對話，化解全球貿易體系解體這個燃眉之急，經濟分裂成兩個陣營長遠會使全球生產總值（GDP）萎縮接近7%。參考內地海關總署統計，中美兩國去年商品進出口總額約6,882.8億美元，80%折合相當於4.29萬億港元。

瑞士嘉盛料華不拋售美債 瑞士嘉盛銀行新興市場經濟師兼策略師Mali Chivakul表示，中美兩國經貿關係仍有機會緩和，但結局仍可能是脫鈎，差在不至於拋售美國國債而已；中國表面上似乎已停止增持美國國債，但其坐擁龐大的經常帳赤字，仍然繼續增持美元計價的金融資產，包括國有銀行；一旦中國拋售美國國債會承受巨大損失，並禍害其他國家。

不過，她指出，華府再把對華關稅加上去也許不會增加更多壓力，中國亦有能耐等待，細看未來數月供應衝擊會如何影響美國。事實上，橡樹資本管理創始人馬克斯和民主黨籍前美國財長薩默斯，已不約而同慨嘆美國今次發動關稅戰損害國家信譽。

既然脫鈎已成定局，中國首要任務就是加深與其他非美經濟體的合作，中央高層更在拉美和加勒比國家共同體第9屆峰會中致賀信指，中國與拉丁美洲、加勒比海國家在內的關係已進入新階段，「全球南方」聲勢壯大，樹立起「南南合作」的典範。

中歐開展電動車價格談判 中國商務部官員本周則與歐盟委員會貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇舉行視像會議。中方指，雙方同意立即開展電動汽車價格承諾談判，以及討論中歐汽車產業投資合作問題，亦同意盡快啟動磋商，深入討論市場准入相關問題，進一步改善營商環境。

同樣要重啟的是「中歐貿易救濟對話機制」，討論貿易轉移問題，妥善處理貿易摩擦。雙方表示，將繼續在WTO框架下加強溝通，一同推進WTO改革，維護以WTO為核心的多邊貿易體制。

港深化越南日本金融合作 港府亦加緊聯通國際，財經事務及庫務局官員日前與越南財政部副部長阮德芝、越南國家證券委員會主席武氏陳芳領導的官方代表團會面，向對方分享本港金融服務的政策措施，包括金融科技、虛擬資產、綠色和可持續金融的最新發展；雙方並就進一步加強人才培訓、人民幣及綠色債券、碳交易市場、會計專業服務等方面探討合作機會，一同推動兩地金融市場的發展；同日與日本駐港總領事三浦潤見面，介紹本港在財富及資產管理、虛擬資產、綠色和可持續金融等方面的優勢，鼓勵日本企業善用本港金融市場，加強兩地合作。

中美商品進出口總額