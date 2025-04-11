內地消費物價連跌兩月 全年料零升幅

中國物價下行壓力持續，3月份居民消費價格指數（CPI）未能由跌轉升，按年下降0.1%，連續兩個月下跌，但跌幅較2月的0.7%收窄，兼好過市場預期的跌0.2%。分析指，刻下美國對等關稅大幅升級，這為中國人民銀行放寬貨幣政策提供合適的空間，惟產能過剩問題恐加劇價格競爭，ING銀行及大華銀行雙雙將今年CPI通脹率預測下調至零水平。

雖然市傳中央政策高層昨臨時召開重要會議，討論推出更多經濟刺激政策，以應對美國關稅升級，主力聚焦樓市、消費和科技創新等領域，研究推出新支持措施，但再有投行加入調低內地經濟增長預測的行列。

高盛估華今年經濟僅增4% 繼巴克萊、花旗及摩根大通後，高盛亦出手下調今年內地經濟增速預測，由原預期4.5%降至4%，明年預測更由4%改為3.5%。該行料，內地將進一步加大政策寬鬆力度，但有關措施不太可能完全抵銷關稅的負面影響。

中美貿戰迅速升級，內地消費及生產物價通脹率續錄負增長，均為內地經濟面臨的新挑戰。國家統計局昨公布，3月CPI按月挫0.4%，因天氣轉暖，食品供應充足，食品減價1.4%，其中，鮮菜、豬肉、蛋和鮮果分別降價5.1%、4.4%、3.1%和1.6%；旅遊淡季旅遊人數減少，機票和旅遊各降價11.5%和5.9%，同時汽油價按月減3.5%。惟按年計，3月核心CPI由跌轉升，漲0.5%。

原料降價 PPI挫足兩年半 惟ING大中華區首席經濟學家宋林認為，3月食品及非食品價按月跌幅擴大，反映價格低迷壓力仍存在。在非食品中多項分類亦見價格競爭的影響，如汽車在內的交通工具價格按年再跌4%，住宅租金續跌0.1%，連續一年處於負增長。工業生產者出廠價格指數（PPI）方面，由於原料價格下跌，連挫30個月，3月跌幅擴至2.5%。

他續指，隨着內地對美國進口農產品徵收關稅，這可能對內地食品價格造成壓力，豬肉價格或最明顯。非食品價格亦有機會受壓，因先前向美國市場銷售的內地出口商需尋找新買家，或引發進一步的價格競爭。問題是，今年擴內需措施是否有助通脹率回歸到更健康軌道，目前以舊換新為主的補貼消費支持政策，對物價抬升作用有限。倘刺激政策擴大到一般用途的消費券，甚或提高最低工資、調整稅率，可能更有利推高CPI。

該行相信，現正處於有利時機讓人行進一步放寬政策，減息降準政策組合包括7天逆回購利率及存款準備金率各降30點子及100點子，或者提前至第二季或第三季實施。倘若貿易緊張局勢持續，不排除人行採取更激進寬鬆措施。