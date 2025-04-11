美傳暫緩限英偉達向華賣芯

因美國半導體出口禁令，無廠半導體公司英偉達（Nvidia）為中國市場打造「閹割版」的H20人工智能（AI）伺服器晶片，繞過技術制裁限制。儘管此前有傳美國政府打算堵塞漏洞，限制H20出口至中國，惟最新消息稱，美國總統特朗普與英偉達行政總裁黃仁勳上周會面後，特朗普決定暫緩收緊出口限制。

台積電上月收入多46% 消息指，黃仁勳向特朗普承諾，將在美國投資新的AI數據中心，以換取H20晶片的繼續出口。有關出口管制，原本準備最快本周推出，並且已籌劃數個月時間。H20是美國出口管制下，中國能合法獲得的最先進AI晶片，並應用在DeepSeek等中國AI模型的訓練。

另邊廂，為英偉達代工生產晶片的晶圓廠巨頭台積電公布上月銷售數字。台積電3月的合併收入達到2,859.57億元（新台幣‧下同），按年增長46.48%，較1月及2月的增速有所提升。

按照目前公布的數字，台積電今年首季的收入預計達8,392.54億元，相當於按年增長41.61%。若把今年首季收入換算至美元，折合等於約255.87億美元（以每美元兌32.8新台幣計），符合早前公布的收入預期250億至258億美元。