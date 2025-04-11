美通脹降至2.4%低過預期

美國關稅政策擾亂金融市場，令各界對經濟數據關注度有所下降。最新數據顯示，美國3月消費物價指數（CPI）按年增長2.4%，低過預期，並且較2月份回落0.4個百分點；撇除食品及能源的核心CPI按年升2.8%，同樣低過預期。另外，美國上周首申領失業救濟人數為22.3萬人，符合預期；截至前周止持續申領人數為185萬人，低過預期。

聯儲：面臨滯脹風險 數據公布後，市場幾乎沒有任何變化。反映利率期貨市場的芝商所FedWatch工具顯示，交易員繼續押注今年內美國減息0.5至1.25厘不等。

聯儲局在剛公布的會議紀錄中提到，美國正面臨通脹反彈與增長放緩同時出現的風險，反映官員們已提前意識到關稅可能帶來的混亂，並且意味着當局正面對壓抑通脹與支持經濟增長的兩難局面。

從多位聯儲局官員的言論可見，當局仍傾向繼續按兵不動。曾經是高盛銀行家的克里夫蘭聯儲銀行行長哈瑪克表示，雖然關稅政策引發金融市場動盪，但市場仍在正常運作。她說︰「市場善於自動調節，我認為這是我們所看到的。」在此之前，明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡利亦表示，因為關稅而引發通脹壓力，聯儲局減息的門檻有所提高。

著名經濟學家、人稱「末日博士」的魯比尼亦勸告投資者勿輕易押注減息，他甚至認為，在關稅爭端有所緩和後，當局將會在今年內維持利率不變。