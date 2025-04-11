道指早段回吐逾千點 專家籲勿撈底

美股因為關稅戰緩和，於周三迎來絕地大反彈，道指全日暴漲2,962點。可惜的是，反彈勢頭未能延續至周四早段，道指於早段曾瀉1,060點，低見39,547點；標指跌166點，低見5,290點；納指跌673點，低見16,451點。專家普遍建議繼續觀望，不要過急追入市或者撈底。

暫緩關稅原因眾說紛紜 事實上，關於美國總統特朗普為何突然暫緩大部分關稅，外界亦有諸多揣測。有傳聞指，財長貝森特向特朗普匯報美國債券遭拋售，美國國債孳息率抽升後，特朗普才改變立場，決定暫緩多數關稅；還有說法指中國正在拋售美國國債。不過，考慮到目前美債逾36萬億美元的規模，單一賣家要影響市場，實在不太可能。

數據顯示，中國目前只持有約7,600億美元（包括官方及民間）的美債，只佔美債總額的2.1%。除非是官方與民間單日沽清所有美債，否則根本難以撼動市場。更大的可能，是市場計入關稅導致美國長期通脹上升的可能，因而推高債息。

無論如何，關稅政策仍然充滿變化，投資者當下應該更加審慎。花旗環球財富管理主管Andy Sieg表示，市場「最劇烈的衝擊」可能已經過去，但現時仍不是加碼入市的時機。他認為目前不宜高追，也不要逢低買入，直言︰「在這個世界變化極快的時刻，我們要盡量保持紀律」。

摩根士丹利全球固定收益研究與公共政策策略主管Michael Zezas亦警告︰「不確定性仍然很多，投資者無法將美國政策風險拋諸腦後。」到底90日的關稅寬限期會否延續？市場是否已完全反映經濟增長放緩與衰退風險上升的可能？這些問題仍未有答案。

朝令夕改或損企業信心 他表示，這次市場拋售與政策朝令夕改的經驗，可能已損害消費者與企業的信心。他說，透過與許多企業領袖交流，發現他們正在努力尋找如何在這樣的不確定環境下做出決策。因此，未來數周需要密切關注各項信心指標。

更重要的是，Zezas警告與中國相關的風險仍然是重點。「即使美國對其他國家的關稅緩解，但美中貿易關係仍將持續緊張，而這將繼續對市場造成壓力。」因為中美貿易戰引發的重組供應鏈，將對科技硬件和消費品等關鍵產業造成影響。