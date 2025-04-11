歐加元英鎊揚 人幣曾重越7.3算

受美國對中國以外的多國關稅暫緩消息激勵，歐元、加元及英鎊等貨幣周四均見回升，即使人民幣在岸價昨日早段曾刷新逾17年新低，低見7.3511兌每美元，但之後轉升，下午4時半收報7.3429，按日轉升69點子，結束6天連跌，離岸人民幣更一度回升至7.2993，即每百港元兌約94元人民幣。

全球匯市持續波動，歐元兌美元昨重上1.1關口，高見1.1187，升逾2%。英鎊兌美元最多揚1.12%至1.2969；加元亦曾高見1.3998，漲0.74%，延續周三急升1.11%的近3個月最大單日漲幅。

近日成為全球匯市焦點的人民幣匯價，雖獨力承受高額關稅的威脅，但由官方開出的人民幣中間價昨仍企穩7.2算，報7.2092，按日略跌26點子，再創逾一年半新低。人民幣在岸價除了開市時段受壓，午後已明顯轉升，甚至高見7.3377。人民幣離岸價反彈力度更大，一度升穿7.3算，曾試7.2993。

部分中資電商擬撤美 人民幣升跌將影響部分跨境電商收款結算的利潤，加上美國發起的關稅政策朝令夕改，惹來中資跨境電商不得不急速變陣應對。據報代表超過3,000個亞馬遜賣家的深圳市跨境電商協會會長王馨表示，美國對華加徵對等關稅，對行業造成史無前例的打擊，嚴重影響中小企業，他們部分準備加價，部分打算撤出美國市場。