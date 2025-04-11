亞太股反彈 中港跑輸

關稅差別效應 日台齊飆9% 恒指僅升四百 美國總統特朗普突然「彈弓手」，宣布延遲大部分國家的對等關稅新政90日，刺激環球股市出現強勁反彈。亞太區股市又以半導體和出口為主的日股和台股表現最為標青，日經平均指數全日大漲2,894點或9.13%，收報34,609點，以點數計屬歷來第二大升幅；台灣加權平均指數昨日表現更是史上最勁，飆1,608點或9.25%，收市報19,000點。市場更有傳言指，近期美國的關稅政策令美股極端波動，估計特朗普家族在金融市場獲利逾千億元。

中港股市方面，由於特朗普今次的暫緩安排並無將已向美國作出反制的中國列入其中，且即時對中國進口貨總關稅率加徵至145%，結果連累兩地股市跑輸區內市場。恒生指數昨日最多升946點，高見21,211點，及至收市升幅收窄至417點或2.06%，報20,681點，連升3日，成交逾3,955億元，「北水」則終止連續13日淨流入，流出金額逾40億元，是一個月來最多。

金價破頂 油價曾瀉4% A股走勢比港股更奀，滬綜指全日收升36點或1.16%，報3,223點；深成指升214點或2.25%，報9,754點；兩市成交額逾1.6萬億元人民幣。

至於商品市場走勢各異，現貨金重返每安士3,100美元，及後創下3,171.46美元的新高。

國際油價先升後回，紐約期油和布蘭特期油同樣倒跌逾4%。

新興市場未走出困局 就在貿戰2.0「休戰一會」之際，不少投資大行對戰事走向仍然看法審慎，尤其是對亞洲區經濟去向表示擔憂。富達國際稱，雖然大部分亞洲國家有意在關稅暫緩實施的90日內，與美國進行雙邊貿易談判，但短期市場仍然充斥不確定因素，原因是投資者憂慮亞洲出口成本增加、外圍需求下跌，拖累亞洲區內經濟增長。

該行又指出，中美兩國之間互相就對等關稅「反制再反制」，變相令其他亞洲國家譬如印度及南韓審視及調整貿易政策，務求分散出口，減低對美國市場依賴。

巴克萊則發表報告，認為暫緩關稅可降低亞洲新興市場經濟前景的陰霾，但仍未走出困局，皆因10%「基準關稅」並無延遲，殺傷力不容忽視。同時，美國對中國關稅提高至145%，都對其他新興亞洲經濟市場構成負面的溢出效應。

另外，安本東南亞多元資產投資方案主管總監Ray Sharma-Ong稱，推遲對等關稅屬正面發展，但突然的政策轉變或令企業難以反應、落實投資，同時鑑於中美緊張局勢升級，或意味某些試圖單獨與中國合作的國家可能會受到懲罰。但該行認為，暫緩關稅為股市帶來短期喘息空間，傾向專注日本和印度等。

恒指年內表現反覆 亞太區股市昨日齊報捷