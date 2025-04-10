美霸圖以戰逼和 亞洲變局成焦點

正當美國對華關稅如期再加50%，不久即傳來中國對美加徵50%關稅，反映美國圖以連環狙擊來迫令中國就範並未得逞。接下來，美國將與其他國家進行貿易談判，相信會迫令與中國脫鈎，即變相威逼要選邊站。問題是，面對美霸欺凌，妥協顯然已非出路，更甚或成被美霸犧牲的炮灰。故可預計亞洲諸地將有更大的決心加快整合供應鏈，共同強化非美自由貿易體系，以組建長治久安的可持續新全球化發展模式。

特朗普政府是次開打全球貿易戰，其目的是要「包抄」中國，不能再讓墨西哥、越南等地成為中資迴避美國關稅的後門。所以白宮毫不留手不斷對華加徵關稅，同時以關稅無差別攻擊各國，迫其走到貿易談判桌，要麼向美國進貢巨利，換取美國的軍事保護，否則就被美國關稅大棒擊殺經濟，陷入經濟與金融危機。

顯然美國對中國的打壓已沒底線，惟老實說，美國的關稅政策效果存遞減效應，反正對華徵收54%關稅，與徵收104%關稅，分別不大，反正就是再沒利錢可圖，得決心以脫鈎斷鏈來應對。

如今美國一如所料擬將火頭燒至金融領域，表明可能會將在美上市中概股趕出門。試問沒有全球第二大經濟體企業參與的金融市場，還算得上是國際金融中心嗎？若美國繼在俄烏戰爭中充公俄國金融資產後，再將金融武器化，勢進一步激化各地對美元資產的不安情緒，加大尋求建立非美交易支付結算的決心，為全球去美元化添油熾薪；對於已牢牢掌握資產定價權和主導中港資本市場後向籌碼的中國而言，既是危局，亦是機會！

試想中美要是全面脫鈎，中國還須手持這麼多美國國債嗎？近日美國10年期國債孳息飆升，顯見美債需求不樂觀，短期內美股大跌，蒸發的巨量財富也遠高於關稅收入，對債台高築的美國而言，絕對是在玩火！可聯儲局基於通脹甚至滯脹風險的考慮，尚不急減息。特朗普政府自知在玩火，短時間內對華雷厲出招圖盡快「以戰逼和」，惜低估中國的能耐，一場由白宮自行炮製的美國金融風暴，也在倒數。

中、日、韓已重啟商談多邊自由貿易聯繫，中國與亞洲諸地加緊雙邊經貿聯繫。東盟既已成為中國的第一大貿易夥伴，《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）已為亞洲諸地提供健全的自貿平台。美國的瘋狂行徑，大概率迫使亞洲諸地選靠中國這邊站隊，共同實現去美風險。

中國手上可打的牌，除了美債持倉，就是美資在華龐大的生產式服務業產值，尤其是巨額金融帳。可理性反制仍是中國的基本步，當前更重要的工作是精準出台措施保內部需求，並加緊與亞洲各地共商對策，合組經貿安全網，共同抗衡美霸，將這次由美國主導的危局，變成有利中國、亞洲甚至全球經濟重塑可持續發展的破局。

若這次博弈，美國成為輸家，最錯的是低估自己的問題和敵人的能耐，助敵懲友，斷送美元財路，換來百年敗局，覆水難收。