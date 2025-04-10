大行觀點：亞洲信貸市場料趨分化

對於亞洲區本地利率市場而言，美國總統特朗普的「對等關稅」措施很可能帶來負面增長影響，因而對有貿易順差的國家帶來通縮影響。雖然區內大多數央行有一定的減息空間，以應對增長隱憂，但基本預期是，政策制訂者將更着重採取財政支持措施。

對於區內貨幣來說，走勢較為不明朗。外匯資金流向的影響因素眾多，一方面，經濟增長放緩預期和央行減息傾向帶來明顯的下行壓力；另一方面，由於美國威脅對任何報復性關稅、作出進一步加徵關稅的回應，各國或傾向在評估談判空間的期間，維持短期匯率穩定。

不同行業受關稅影響有別 就亞洲企業信貸而言，現時認為美元債券發行人不會受到廣泛的影響。不過，正如不同國家和經濟體所受影響不同，特定企業所受影響的程度將會有所不同。例如，硬件科技、半導體和汽車供應鏈行業的部分發行人，因直接出口或終端用戶需求等因素，對美國市場有重大風險敞口。同樣，周期性工業領域（如商品、石化和港口）的企業，可能會因經濟增長放緩、貿易量下降和資本支出不確定性上升，面臨經營壓力。

此外，預計金融、公用事業和基礎設施行業的發行人較有望抵禦相關影響。區內外匯承壓可能會間接影響企業財務狀況；然而，亞洲企業融資方式較保守，並且有對沖政策。另外，區內發行人的企業基本面和資產負債表狀況仍然穩健，有充足的融資渠道。但在未來一段時期，市場波動將會加劇，信貸表現將會分化，這將有利於主動精選債券的投資策略。

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