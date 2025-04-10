宏觀分析：避險資金捧短年期美債

環球股市受累高過預期的關稅規模和影響程度，若全面實施所有關稅，美國關稅稅率將升至近25%，為2024年有效關稅稅率的10倍，遠高於市場預期的10至15%。若沒有談判降低稅率，如此大幅上升的關稅或抹去美國國內生產總值（GDP）在2025年的所有增幅。避險資金繼續流入美國國債，整條美國國債孳息率曲線走低，代表不同年期的美國國債價格皆上升。

關稅政策將在未來一年增加美國稅收7,500億美元，但整體財政政策收緊規模相當於GDP的2.5%，而財政緊縮會支持美國國債市場。信貸環境或轉差，因此偏好兩至5年期的美國國債及現金，多於長年期美債。

美企業績指引惹關注 投資者暫時毋須急於低吸美股，經濟增長、政策和企業盈利不確定性加劇，即使是優質股票，短期內仍將面臨壓力。雖然關稅引發波動性趨緩，但隨着今年第一季業績期於周五開始，股市近期也充斥各種增加波動性的催化劑。

業績期反映的是過去盈利，而企業將有機會向分析師更新其盈利前瞻指引和應對關稅策略。管理層在業績期電話會議的言論和內容，將比今年前3個月的更加重要，尤其擔心個別企業會在不確定性中完全撤回盈利指引，令市場分析員無法掌握未來數季的銷售和盈利方向。若4月2日公布的關稅措施未有任何實質改善，今年企業盈利增幅或化為烏有。

美股跌幅遠高過環球股市，反映投資者部署去年美股大幅跑贏環球股市（跑贏19個百分點）及美國政策，將不再進一步支持美國經濟增長比其他地區好。美國一次性提高每個貿易夥伴的關稅稅率為自身增加更多壓力。

中國及歐盟等各經濟體一定程度將刺激國內需求，並與美國以外各個地區達成新的貿易協議。雖然其他外國經濟體向美國提高關稅也令自身經濟承壓，但環球各地的應對措施將完全集中針對美國，短期或不利美國資產。

美國企業比大多數其他企業更受惠全球化，美企在最具成本效益的地方生產，然後在需求最強勁的地方銷售。美國貿易逆差擴大的同時，美股市值佔環球股市份額也在上升，但美國藉提高關稅稅率10倍以達到「去全球化」，關稅和隨後各國的應對措施將首當其衝影響美國企業。

通脹困境礙聯儲減息 投資者若憧憬美國財政或貨幣政策將迅速支持投資市場，很可能會失望。聯儲局或等待關稅對消費者物價升幅有實質影響，並評估如何影響需求，然後才放鬆貨幣政策。聯儲局在通脹率仍高於目標水平時或難以減息，但聯邦公開市場委員會（FOMC）屆時或辯解勞動力市場惡化將抵銷未來物價上升壓力。除非美國經濟急速下滑，而且其負面影響遠大於貿易規模和庫存下跌，否則短息將難以進一步走低。

雖然短期環境或較悲觀，但美股卻並非從此不宜投資。隨着投資市場在股市反映關稅對經濟和企業盈利的前瞻性影響，機會或適時出現。美國零售商面對關稅的壓力遠比美國軟件行業大，但後者股價跌幅與前者相若，當資產負債表和盈利能力質素較高的優質股票遭受的衝擊，等同較易受累經濟周期的周期性股票時，機會將適時浮現。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪