首都廣場兩劏舖蝕逾九成

市區劏舖商場連錄蝕讓成交。尖沙咀首都廣場近期錄兩宗迷你舖登記成交，其中一個3樓舖以約30萬元轉售，物業逾10年貶值近92%。另一個同層舖位以約22萬元易手，樓價大幅蒸發近94%。

銅鑼灣商廈叫價低50% 本港寫字樓持續跌價，美聯商業陳家輝表示，銅鑼灣力寶禮頓大廈高層全層以呎價約11,800元放售，單位建築面積約3,880方呎，物業現已交吉；涉及意向價近4,600萬元。同廈10樓曾於高峰期以每方呎約22,165元易手，今次放盤叫價較高位大幅回調近五成。

消息指，早前以1.98億元售出的金鐘遠東金融中心39樓全層，市傳新買家為內地評級機構中誠信集團創始人及董事長毛振華或有關人士。

另外，世邦魏理仕及中原（工商舖）聯合代理，公開標售荃灣工業中心2至5樓共4連層，截標日期為今年6月20日．市場估值約6.5億元，呎價近3,000元。物業每層面積約54,425方呎，總建築面積約21.77萬方呎，另設一樓一個貨櫃車位、兩個貨車位以及5個私家車位配售。