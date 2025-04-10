皇都推置業優惠吸客

集團營業及市務（特別項目）部總監何家欣表示，項目第一季套現逾34億元，上述最新推出的優惠，於本月13日至30日購入指定一房戶即可享有，名額3個。而項目26樓A8室兩房戶，實用面積524方呎，昨以1,041.7萬元售出，呎價約19,880元。

她續稱，集團旗下合作項目香港仔黃竹坑站港島南岸第5A期滶晨，明日舉辦軟銷活動讓VIP客戶參與，而項目示範單位、樓書及展銷廳已準備至最後階段，部署今季推出。

上然累售430伙 新界樓盤亦推優惠吸客，萬科香港董事總經理周銘禧稱，旗下大埔上然至今累售430伙，總成交金額約21億元。中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，經該行購入項目單位的首5名買家，可獲贈價值約一萬元的家電禮券，優惠期至本月30日。