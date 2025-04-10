新盤概況：SIERRA SEA擬下周開價 料首批最少157伙
一手市場聚焦於新界大型項目，新鴻基地產(00016)旗下西貢十四鄉西沙路SIERRA SEA，昨日再開放兩個無改動示範單位，部署下周開價，預計首張價單將提供不少於157伙。
新地副董事總經理雷霆表示，該盤的推售部署已經進入直路。關稅戰對市場影響緩和，本港住宅需求依然強勁，租金升勢持續，相信「租轉買」的情況會更普遍，對樓市有利。
新地代理執行董事陳漢麟稱，將於下周開價後正式對公眾開放示範單位。該盤的戶型多元化，可迎合換樓客、小家庭及首置客等各類客群。最新的兩房示範單位參照Aqua Avenue第3座10樓B室而建，實用面積433方呎，開放式廚房配備象牙白色廚櫃，附設電磁爐及七合一智能微蒸烤焗爐等家電。
至於一房示範單位以Aqua Avenue第1座10樓G室為藍本，實用面積301方呎，採用「可持續跨代設計」，設有浴室扶手、廚房升降拉籃等。
緹外四套房戶賣逾2.2億
昨日的一手交投略為放緩，惟仍不乏大額承接。嘉里建設(00683)的石硤尾龍駒道3號緹外，招標售出第1座5樓A室，實用面積4,253方呎，屬四套房加雙工人房間隔，連一個車位以逾2.27億元售出，呎價約53,492元。資料顯示，買家可享2,275萬元的租約津貼現金回贈。
內地客購瑜一‧天海兩房
華懋集團的何文田站瑜一‧天海，昨獲內地投資者斥2,074.71萬元購入第1A座27樓C室兩房海景戶，實用面積591方呎，呎價約35,105元，成交價為區內鐵路上蓋項目同類戶型新高。項目現樓推售後，8日沽69伙，今日晚上會再發售35伙。
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