新盤概況：SIERRA SEA擬下周開價 料首批最少157伙

新地副董事總經理雷霆表示，該盤的推售部署已經進入直路。關稅戰對市場影響緩和，本港住宅需求依然強勁，租金升勢持續，相信「租轉買」的情況會更普遍，對樓市有利。

新地代理執行董事陳漢麟稱，將於下周開價後正式對公眾開放示範單位。該盤的戶型多元化，可迎合換樓客、小家庭及首置客等各類客群。最新的兩房示範單位參照Aqua Avenue第3座10樓B室而建，實用面積433方呎，開放式廚房配備象牙白色廚櫃，附設電磁爐及七合一智能微蒸烤焗爐等家電。

至於一房示範單位以Aqua Avenue第1座10樓G室為藍本，實用面積301方呎，採用「可持續跨代設計」，設有浴室扶手、廚房升降拉籃等。

內地客購瑜一‧天海兩房 華懋集團的何文田站瑜一‧天海，昨獲內地投資者斥2,074.71萬元購入第1A座27樓C室兩房海景戶，實用面積591方呎，呎價約35,105元，成交價為區內鐵路上蓋項目同類戶型新高。項目現樓推售後，8日沽69伙，今日晚上會再發售35伙。

SIERRA SEA一房示範戶以Aqua Avenue第1座10樓G室為藍本而建，設有儲物櫃。