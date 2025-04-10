細價樓拋售潮加快

第一城高位冧逾34% 觀塘銀主盤248萬沽 環球經濟局勢未明，細價樓業主急賣樓套現，藍籌屋苑沙田第一城有原則三房單位，近日劈價至495萬元成交，持貨不足9年帳蝕95萬元，比同類高峰冧價逾34%。銀主亦積極出貨，昨透過拍賣以一口價248萬元沽出觀塘金橋華廈單位，較個別銀行估價低約17.3%。

美聯黃錦瀚表示，上述為沙田第一城17座中層A室，實用面積約451方呎，曾叫價530萬元，減價35萬元後售出，呎價約10,976元，原業主2016年9月以590萬元購入，帳面貶值約16.1%。資料顯示，同座較高層同室單位，2021年期間曾以755萬元轉售，最新做價低260萬元。至於同項目43座中低層兩房戶，早前售價跌至380萬元，約5年半帳蝕128萬元。

緹岸迷你戶傳4年貶54% 忠誠拍賣昨日售出金橋華廈一個高層8室銀主單位，實用面積約335方呎，設約80方呎平台，以開價拍出，呎價約7,403元。資料顯示，該廈同室面積較大單位，2019年曾錄呎價逾1.1萬元登記。拍賣行指，單位早前估值約300萬元；最新成交價有逾50萬元差幅。

部分迷你單位業主開始不計成本走貨。消息稱，屯門緹岸2期3A座中層F室，實用面積約228方呎，上月中曾以190萬元售出，其後原業主賠訂，再以208萬元重售，呎價僅約9,123元，持貨不足4年仍帳輸逾245萬元，貶值約54%。另一個1期1A座單位，剛以275萬元登記轉手，逾5年帳面跌價約50%。

港島鐵路盤揸10年仍蝕 此外，港島鐵路沿線的私樓業主持貨10年都「蝕住走」。中原趙俊傑稱，西區昌運大廈中層B室，實用面積約352方呎，兩房設計，鄰近香港大學站，最新以418萬元易手，呎價約11,875元。原業主於2015年以463萬元購入，帳面蝕45萬元，貶值約9.7%。市場消息透露，鰂魚涌康景花園一個複式單位，以1,208萬元售出，較2012年購入價帳面再低逾20萬元。

中原報告指，今年首季全港私人住宅市場合共錄2,461宗普通話（漢語）拼音買家入市個案，按季跌約三成，單計3月暫錄1,097宗，按月增加約77%，創3個月新高，涉及金額逾94.1億元，按月亦漲約79%。