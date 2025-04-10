簡訊一覽
●金蝶國際(00268)公布，截至3月底，金蝶雲訂閱服務年經常性收入（ARR）約35.6億元人民幣，按年增約20%；金蝶雲‧蒼穹&星瀚、金蝶雲‧星空、金蝶雲‧星辰、金蝶精斗雲的淨金額續費率（NDR）分別為108%、94%、92%、88%。
●濰柴動力(02338)公布，董事長馬常海提議公司通過集中競價交易方式回購公司A股，料資金總額為5億至10億元人民幣。
●中糧家佳康(01610)3月生豬出欄量48萬頭，首季累計為146.2萬頭；商品大豬銷售均價每公斤14.4元人民幣；生鮮豬肉銷量2.82萬噸，按月增長49.2%；生鮮豬肉業務中，品牌收入佔比29.17%。
●看通集團(01059)獲持股6,862.84萬股或18.2%的控股股東兼公司主席陳冠華告知，向兩名獨立第三方出售合共6,800萬股公司股份，總代價約為1,339.6萬元。
●中國銀河(06881)公布，經初步測算，預計第一季度實現歸屬於母公司股東的淨利潤為27.73億至31億元人民幣，按年增70至90%。
●中國乘聯會公布，3月乘用車市場零售194萬輛，按年增14.4%，按月增長40.2%；今年首季累計零售512.7萬輛，按年增6%；3月新能源乘用車市場零售99.1萬輛，按年增長38%，按月增45%；首3月累計零售242萬輛，按年增36.4%。
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