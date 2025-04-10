全球PC出貨增4.9% 聯想市佔24%居首

IDC全球行動裝置追蹤研究副總裁Jean Philippe Bouchard表示，由於供應商和終端用戶都在應對美國關稅的影響，今年首季PC市場明顯出現一定程度的拉動，整個生態系統試圖加快交付速度；又指首季商業需求仍然強勁，但4月2日宣布的新一輪美國關稅可能會對PC市場產生直接的通脹影響，從而導致今年剩餘時間的IT支出推遲，直言圍繞美國關稅的不確定性，以及相關的通脹壓力和全球衰退風險，將對今年接下來幾季的PC需求產生負面影響。

IDC全球設備追蹤部門副總裁Ryan Reith稱，目前為止，其供應鏈調查還沒有顯示任何劇烈的轉移，但這並不奇怪，因市場極不穩定的話，供應鏈無法做出重大的商業決策；但毫無疑問，企業正在評估一切，從現有庫存、按地點製造的能力、可能的重新安排機會以降低進口關稅，部分企業甚至還在評估與美國政府的交易談判；而PC和類似設備等硬件的價格上漲壓力大多數將直接轉嫁給消費者。