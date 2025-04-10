美前財長憂經濟衰退200萬人失業

隨着美國落實對全球各地不同商品課徵關稅，市場正密切留意美國的對等關稅如何引發貿易危機，美國前財政部長薩默斯警告，華府對貿易夥伴全面加徵關稅，將導致美國經濟走向衰退，同時令200萬美國人失業。

薩默斯接受外媒訪問時稱，美國很可能會陷入經濟衰退；又指總統特朗普的關稅計劃接下來將面對着非常重要的選擇，如果持續推進，可能會引致嚴重的經濟危機，甚至超越1930年經濟大蕭條的情況，認為特朗普「放棄已經宣布的政策」才是明智之舉。

他強調，金融市場正非常清楚談論關稅的影響，任何關稅的新聞都導致股市飆升或暴跌，在經濟衰退的背景下，大眾很有可能看到市場水平顯著低於當前水平，現階段而言「底部尚未出現」。

外媒民調亦顯示，高達73%受訪民眾認為，在針對幾乎所有進口產品徵收的新關稅生效後6個月，日常購買的消費品價格將會上漲，另只有4%受訪者認為價格下跌，其餘受訪民眾則認為價格不變或沒有回答這個問題。

調查也提及，有57%受訪者反對徵收新關稅的同時，亦有39%受訪民眾表態支持新關稅，尤其是就特朗普新政府指「其他國家在國際貿易方面一直在利用美國」的說法，有52%受訪者表示認同。調查又發現，幾乎所有共和黨人同意「任何短期經濟痛苦都是值得的，以讓美國在長期內更強大」的說法，反之幾乎所有民主黨人表示不同意。

馬斯克再轟貿易顧問 事實上，美國政、商界對關稅措施意見分歧。被外界視為關稅受害者的美國電動車企特斯拉（Tesla），其創始人馬斯克再度炮轟力推關稅政策的白宮貿易顧問納瓦羅，且怒斥他是「真正的低能仔」。此前納瓦羅受訪問時稱，馬斯克只是一個拿外國便宜零組件來使用的「汽車組裝工」，而非汽車製造商，可見兩人公開互相「踐踏」早有前科。