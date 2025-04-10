金價曾彈3% 首季ETF流入3年高

黃金價格大幅波動，現貨金昨日亞洲時間早段曾低於每安士3,000美元關，低見2,970.14美元，其後傳來中國宣布再對美國施以反制措施，買盤湧入金市，現貨金價最高曾報3,077.97美元，升逾3%。事實上，在避險情緒推動下，全球實物支持的黃金交易所交易基金（ETF）在今年首季錄得流入266.5噸，價值211億美元，是自2022年第一季以來的最大流入。

世界黃金協會數據顯示，第一季黃金ETF淨流入大部分來自美國和歐洲，在美國上市的黃金ETF以133.8噸的流入領跑全球，佔總淨流入量的61%；在歐洲上市的黃金ETF則吸納了54.8噸，佔總淨流入量的21%。該會認為，投資者開始轉向黃金ETF，以躲避政治和經濟動盪風險。截至今年3月底，黃金ETF的總持倉量增加3%，達到3,445.3噸，創2023年5月以來最大規模。最高紀錄是2020年10月的3,915噸。

貿戰累需求 油價5連跌 另一大宗商品石油方面，經已連續第5個交易日下跌，紐約期油和倫敦布蘭特期油曾雙雙挫至2021年2月以來低位，分別低見每桶56.57美元和59.78美元，主要原因是由美國發起的貿易戰，將很有可能拖累全球經濟，令石油需求減少。

英國投資銀行分析師Ashley Kelty引述美國的消息指，白宮希望將油價拖低至每桶50美元左右，因為政府相信美國石油和天然氣行業有能力在一段混亂時期生存。但她認為，這目標「有點不切實際」，因油價跌美國的產量亦會自然下降，並為石油輸出國組織（OPEC）重新奪回主導權打開大門。

研究機構Rystad Energy表示，中國在關稅問題上對美強硬，降低兩大經濟體盡快達成協議的可能性，引發全球衰退的擔憂。如果貿易戰持續，中國每日5萬至10萬桶石油的需求增長將會變得不確定。惟該機構相信，一旦中國採取更強而有力的刺激措施來刺激本土消費的話，可以減輕損失。

美國石油協會（API）數據指出，截至本月4日的當周，美國原油庫存減少105.7萬桶，與市場原預期的上升背馳，前一周則增加603.7桶。庫存減少原有利油價，但顯然市場對貿易戰擔憂蓋過庫存減少的正面作用。