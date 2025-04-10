美企紛撤業績指引

貝森特：債市無系統性問題 道指早段反覆 中美經貿交火「愈玩愈大」之際，歐盟對美國商品加徵關稅反擊，大企業又因應關稅戰調整盈利指引。然而，美國財政部長貝森特為債市風波降溫，美股周三早段反覆，道指曾升359點，報38,004點；標指曾升69點，報5,052點；納指曾升346點，報15,613點。

早前美國國債孳息率急飆，30年期在亞洲時段曾短暫升越5厘，創一年半新高，本周累飆逾半厘，又使英國30年期國債孳息率衝上5.675厘的1998年後新高。貝森特稱，這種「抽搐」不過是去槓桿所致，他在基金經理生涯見慣不怪，不是系統性出問題。10年及30年期美國國債孳息率在美國早段分別回落至4.38厘和4.84厘。

鱷王：市場秩序崩潰 不過，人稱「鱷王」的橋水基金創始人達利奧直言，市場尚未意識到貨幣、政治和地緣政治秩序正出現「一生人一次」的崩潰。英倫銀行警告，對沖基金正承受龐大的追孖展壓力，話雖尚能追繳，但風險胃納減退，金融市場再度急劇調整的風險仍高。

早前傳出向中國供應商壓價去對沖關稅成本的零售巨頭沃爾瑪，撤回本月底止財政季度的經營溢利指引，原因之一是關稅生效後，「要有更大靈活性投資於售價」，即暗示要承擔部分關稅成本。公司維持本財年收入和盈利指引，並強調「歷史證明每逢這種不確定性，沃爾瑪的份額都會擴大，業務變得更強。」

達美航空行政總裁巴斯琴曾形容特朗普重返白宮是「新鮮空氣」，現在卻稱消費信心和企業信心近個半月同步走弱，訂座較預期弱。該公司預期本季收入倒退2%至增長2%，遜預期，更撤回今年業績指引，又將全年運力增長指引降為「按年持平」。

侵粉阿克曼促暫緩關稅 同樣欣賞特朗普寬監管的「侵粉」、著名對沖基金經理阿克曼表示，「愈來愈多跟我有商業來往或我投資的小企業擔心無法把關稅成本轉嫁」，特朗普把已故總統麥金利列為偶像，但麥金利的關稅不會納入茶和咖啡等必需商品，敦促特朗普暫緩全球關稅，不然「很多小企業會破產，之後輪到中型企業。」

摩根大通指，對美國本土經濟更敏感的小型股羅素2000指數，現反映美國79%機會陷入衰退。對於特朗普宣稱美國每天從關稅收取20億美元，評級機構惠譽表示，關稅有助聯邦政府收窄財政赤字，但它對經濟的打擊會令成效存疑，況且特朗普正推動減稅。

聯儲局下月40%機會減息 芝商所FedWatch工具顯示，聯儲局5月有40.4%機會減息0.25厘，遠高於一周前的10.6%。事有湊巧，法國央行行長德加洛表示，歐洲央行應盡快減息，全球關稅及市場暴瀉為此背書，且歐元區通脹穩步回落。

標普500指數尋底 美國10年期債息走勢