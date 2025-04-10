新西蘭央行降息0.25厘 具再減條件 紐元5年低

新西蘭央行一如市場預期減息0.25厘，紐元兌美元昨日創下5年新低。該國央行表示，近期的全球貿易壁壘進一步削弱世界經濟活動前景，對新西蘭的經濟活動及通脹前景帶來下行風險。可是，隨着關稅政策的範圍及影響變得更加明朗，該行相信，將有空間在適當的情況下進一步減息，但強調未來政策將根據中期內的通脹壓力展望來制訂。

事實上，新西蘭央行自去年8月以來已5度減息，累減兩厘，最新官方現金利率降至3.5厘。在央行公布議息結果前，由於擔心貿易戰加劇將影響全球經濟增長，風險資產持續遭遇拋售，紐元曾跌穿55美仙的關鍵水平，低見54.86美仙，為2020年3月以來最低水平，其後曾見55.61美仙。自上周四美國總統特朗普宣布「對等關稅」以來，紐元已累跌5.3%。

越南家具廠失三成訂單 亞太區其他國家方面，美國向越南課徵46%關稅，但眾所周知，越南工廠多由華人擁有。有媒體訪問一名在越南投資木製家具廠的台灣商人表示，已有三成訂單被買家叫停，工廠也開始每周多放一天無薪假。然而，他並不擔心，認為這僅是政治下的短期現象，大概一個月後情勢就會明朗，日子可以如常地過，因為只要相關產品在美國短缺，美國就會對外購買。

據悉，越南是世界重要的木製家具製造基地，今年第一季木製品出口美國就達80億美元。至於越南另一大產業紡織業，去年的出口金額高達440億美元，包括Nike、Lululemon等多個歐美國家服裝品牌也有超過35%的產能聚集在越南境內。法國外貿銀行認為，未來美國對進口紡織品的需求或會急遽下降，長期從事低端製造業出口的亞洲國家將在對等關稅威脅下，面臨十分巨大的衝擊。