印度幣策轉鬆 央行削GDP預測

印度雖然是美國近年扶植的經濟體，但在本輪亦要承受美國26%關稅。印度央行昨日雖然如市場預期般減息0.25厘至6厘，但就將政策立場從「中性」轉為「寬鬆」，即會在較長一段時間將利率保持在低水平。該央行又將4月1日起的本年度國內生產總值（GDP）增長預測下調0.2個百分點至6.5%，理由是全球貿易令前景模糊。

提到關稅問題，印度央行行長馬洛特拉表示，不確定性可能導致貨幣壓力，從而引發進口通脹。美國關稅對全球增長的損害也將阻礙國內增長，並將損害淨出口。他說：「將政策立場從中性轉為寬鬆意味着在沒有任何衝擊的情況下，貨幣政策委員會只考慮兩種選擇，即維持現狀或減息。」

信一年內通脹可達4%目標 他又表示，此次減息是由於通脹保持在央行4至6%的目標範圍內，且食品通脹明顯緩和。央行認為，印度通脹前景有重大改善，有更大信心未來12個月可達致4%的通脹目標。今年2月該行亦減息0.25厘。在本次減息後，印度盧比曾挫約0.4%，報86.548兌每美元。

滙豐環球研究發表報告，預料美國已公布關稅措施將直接拖低印度2026年3月底止財年經濟增長0.5個百分點，並認為在出口量減少及海外直接投資放緩等因素下，關稅將帶來間接影響。

大華銀行的報告進一步指出，印度央行的經濟預測較為保守，本年度經濟增長或被美國關稅拖累至6.3%。原因是美國有機會向進口藥品徵收重稅，而印度又是全球最大仿製藥的生產國家，有「世界藥房」的稱號。

故該行預料，印度央行會在6月的議息會議再度減息0.25厘來應對，在本輪寬鬆貨幣周期，其基準利率需要累減達一厘，相較該行此前預測的減0.75厘還要多。