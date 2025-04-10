日本擬全民派兩千抵禦關稅

日本央行、財務省、金融廳昨午召開高層官員緊急會議，討論及分析金融市場趨勢，並就未來的應對措施交換意見。日媒指，為緩和物價上漲及美國加徵關稅的影響，日本當局正考慮透過向日本市民提供現金援助，其中一個方案是日本政府派錢，向每名國民發放4萬至5萬日圓（約2,130至2,670港元）現金，不設收入限制，當局將為此編製本財政年度的補充預測法案，目標在本屆國會於6月結束前獲得通過。

內閣官房長官林芳正表示，美國新關稅措施將對全球經濟及整個多邊貿易體系造成重大影響，將仔細研究相關內容，充分分析其對日本影響，強調將強烈要求美方調整關稅措施。日央行行長植田和男謂，將在政策上與政府密切合作，關注市場走勢。日本財務大臣加藤勝信則表示，排除以持有的美國國債作為與美國討價還價及對抗的工具。

美國特朗普政府繼加徵25%汽車關稅後，昨開始對日本加徵24%關稅，可這並不是終點。日媒引述美國貿易代表格里爾稱，與日本的關說談判中，農產品問題將成為焦點，目標能夠擴大及改善美國農產品的市場准入，預計兩國將在未來數周內進行討論。

Switch 2加拿大預購押後 事實上，日本企業已開始受到打擊。遊戲企業任天堂原本昨日在美國的Switch 2預購因而延期發布，加拿大的預購也一同延後，以與美國的預購時間保持一致。調查機構DFC Intelligence最新估計，今年Switch 2全球銷量約1,500萬部，原先為1,700萬部。任天堂股價昨跌4.43%，收報9,405日圓。