台積電晶片外流華為 或遭美罰78億

台積電去年被傳因為誤給華為的「白手套」製造晶片遭美國政府調查。消息指，台積電可能要向美國支付10億美元（約78億港元）或以上，以了結關於違反美國出口管制的調查。

據了解，近期美國商務部正調查台積電與中國晶片設計公司算能（Sophgo，已被列入實體清單）之間的生意，發現算能一款由台積電代工晶片，跟華為的高端人工智能（AI）晶片昇騰910B脗合。

智庫蘭德公司（RAND）科技、安全及政策中心研究員海姆（Lennart Heim）直言，台積電近年為算能生產近300萬塊晶片，應該最終到了華為手上；批評台積電眼見晶片用於AI，就不該接受一家總部設在中國內地的公司訂單，尤其是晶片有被轉手給華為的風險。

暫時未知特朗普政府會否「動真格」重罰台積電，尤其是公司去年11月已暫停向中國內地的客戶付運多種7納米或以下尖端製程的晶片，如GPU（圖像處理器）等，又主動向美國商務部通報。

美國商務部轄下工業與安全局（BIS）局長凱斯勒2月底出席提名聽證會時說過，台積電仍向華為交付晶片的消息非常令人關注，必須「強力執法」。台積電強調，公司一向守法，早在2020年9月已經中止向華為供貨，一直與美國商務部合作。

美藉超高關稅逼設廠 以台積電去年純利高達365.17億美元，被罰10億美元不至於重傷，更傷的是全球貿易戰對終端需求的衝擊。高盛日前把台積電目標價從1,400元新台幣，下調至1,200元新台幣。

另一潛在困難是在美國燒錢設廠。特朗普日前出席活動時，洋洋得意大談「交易的藝術」，說「台積電，我一毛錢都沒給他們……我做的只是向他們說，要是不在這裏（美國）設廠，就要繳很高的（關）稅」，終於推動台積電承諾再斥1,000億美元設廠，藉此批評前朝政府貼錢建廠的做法不智。