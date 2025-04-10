亞洲經濟增速恐兩載最慢

亞開行估今年放緩至4.9% 港成磨心貿易勢轉差 美國總統特朗普祭出的「對等關稅」猶如將全球經濟拖落水，亞洲開發銀行（ADB）最新直言，亞洲受美國關稅措施的衝擊最為嚴重，並料今年亞洲經濟增長由2024年的5%放慢至4.9%，是兩年來最奀，明年增長將進一步減弱至4.7%。

調升今明年歐元區GDP預測 對於香港未來經濟走向，亞開行稱香港夾在中美兩國角力之中，貿易將無可避免轉差，加上港元相對於人民幣仍然偏高，阻礙零售貿易復甦。不過，勞動市場緊張和薪金上漲有助今明年私人消費復甦，通脹也會保持溫和。

至於美國、歐元區和日本3大傳統經濟體，亞開行認為美國今、明兩年國內生產總值（GDP）增長將會放緩至2%及1.9%，主因消費者信心減弱、政策不確定阻礙私人投資和關稅報復等因素所致。

不過，該行最新調升歐元區今、明兩年GDP增長預測至分別為1.2%和1.4%，指由於貨幣寬鬆政策、預期基礎設施和軍事支出大幅增加，以及私人消費上升可抵銷美國關稅影響。另日本經濟同樣呈現反彈，今、明兩年經濟料分別升1.2%和0.8%。

縱然日本經濟有望回復元氣，當地股市卻輾轉回落表現甩轆，日經平均指數昨日又再低開低收，最終跌1,298點或3.93%，收報31,714點。板塊方面，出口和半導體股均表現向下，其中豐田汽車跌2.59%，迅銷跌2.72%，另東京電子和軟銀集團分別下跌6.09%和7.21%。

日台股插逾千點 Yen今年高 同時，市場避險情緒高漲，日圓兌每美元創今年來新高，昨曾見144，相當於每百日圓兌港元在5.38算。市場關注關稅戰開打會否令日央行今年再次加息，數據顯示今年日央行加息機率降至不足三分之一。除了日股昨挫逾千點外，台股近期同樣淪為貿戰炮灰。台灣加權指數已經連跌3日，昨收報17,391點，挫1,068點或5.79%，見逾兩年低位，今年以來累挫25%，技術上陷入熊市。其中台積電台股股價失守800元新台幣，收報785元新台幣，下跌3.8%。

國際信貸評級機構穆迪表示，美國的全面關稅政策將損害貿易及投資信心，令亞太地區經濟體資本外流風險增加，金融市場波動可能加劇非投資級發行人的再融資風險，貨幣貶值也令部分市場的債務承受能力更為脆弱。

各國為緩解關稅對經濟增長之負面影響而實施的財政政策，可能影響主權信貸評級，料對亞太地區信貸狀況整體產生負面影響。

法國外貿銀行昨亦發表研究報告指，美國對越南、柬埔寨等國家的關稅稅率遠高於基準稅率10%，這是因為越南及柬埔寨兩地是很大一部分中國出口產品的組裝地，特別是越南。

法貿行：關稅削區內競爭力 該行認為，美國新關稅不僅可能直接削弱亞洲國家的競爭力，加上全球經濟增長放緩的連鎖反應，亞洲經濟很容易受到美國關稅直接及間接打擊。如果對等關稅全面實施（即與其他國家沒有達成協議），甚至進一步提高，該地區可能會面臨巨大衝擊，因一時間很難找到取代美國市場的大量需求。即使企業設法在美國投資和生產，企業盈利也可能因生產成本上升而減少。總而言之，新關稅對亞洲影響將是廣泛的，故料在可見未來，亞洲公司的表現將大幅遜色。

亞開行最新全球經濟增長預測