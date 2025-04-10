美財長：或除牌中概股 阿里ADR低水9%

正當中國對美國貨加徵五成關稅還擊，美國財長貝森特以「一切皆有可能」來回應是否把美國上市的中概股除牌。他對中方不願談判感到遺憾，把人民幣貶值只會令各國對華加徵關稅，中國應把經濟重心轉向消費。

特朗普再對中國貨加徵50%關稅，恒生指數昨日早段曾瀉867點，低見19,260點，但中央將開會討論提振經濟及穩定資本市場措施消息流出後，重上兩萬點，尾市一度漲313點，高見20,441點，收市揚136點或0.68%，報20,264點，高低波幅達1,180點。國企指數升105點或1.41%，報7,535點；科技指數升120點或2.64%，報4,689點。港股成交縮4.79%至4,124.35億元，但南下「北水」達355.86億元，創出新高。

美銀削地產股目標價 摩根士丹利指，基於美國人工智能（AI）圖形處理器供應有限，加上對中國晶片的需求激增，預期中芯將成為中國AI晶片設計板塊的主要支持者，估計每年可生產360萬個AI圖形處理器（GPU），目標價由38元上調至40元，評級由「減持」上調至「與大市同步」。

不過，關稅令環球地緣緊張局勢升溫，美銀提醒，香港房地產市場前景充斥不確定，指香港經濟增長及寫字樓需求或會承壓、住宅樓價及成交短線或會減少、人民幣貶值將會損害內地旅客的購買能力，因此調低本港地產股目標價平均4%。

該行又提到，2018年爆發貿易糾紛時，當年下半年本港樓價跌6%，零售銷售較上半年跌9個百分點，料今次下行風險更大。若美國步入衰退，預期本港樓價會受壓，但當美國持續減息，樓價可回穩，目前利率市場已反映聯儲局明年7月前會減息6次，將利率降至2.85厘。倘若美元大幅貶值，本港零售銷售或會有支持。

美銀對部分地產股最新目標價