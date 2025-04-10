比亞迪續獲券商唱好
美國對華商品大幅加徵關稅，中國汽車業出海計劃料受阻。不過，中國最大車企─比亞迪股份(01211)本周公布首季盈利符合市場預期，券商看法正面，並指新關稅對其業務影響有限。
中信里昂引述渠道監測顯示，即使關稅問題引起全球動盪，預期比亞迪今年餘下時間出口量會進一步增長，並持續擴大規模，及採取垂直整合策略，故維持對其全年銷量550萬輛，以及盈利600億元人民幣的預測，即按年增約50%。
瑞銀料比亞迪每部車利潤介乎8,000至9,500元人民幣，按年升20至42%，目標價450元，評級為「買入」。高盛預期，隨着新車型及自動駕駛和兆瓦閃充技術升級等帶動，可抵銷市場競爭壓力，加上其美國收入佔比細，12個月目標價為437元，評級「買入」。野村亦維持予其「買入」評級及491元目標價不變。
上海車展參展商破頂
美國關稅無阻中國汽車業持續發展。上海車展於4月25日至5月2日舉行，據報參展的中外車企規模再創新高。小米汽車、鴻蒙智行、ONVO樂道、firefly螢火蟲、方程豹、iCAR、捷途縱橫、廣汽日野及吉利控股集團醇氫科技等將首次亮相。
海外車企方面，歐洲企Stellantis宣布，自3月30日起停止在波蘭工廠組裝零跑汽車(09863)的T03小型電動車，料受中歐汽車關稅問題影響。Stellantis持有與零跑合資成立的零跑國際51%股份。
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