中信里昂引述渠道監測顯示，即使關稅問題引起全球動盪，預期比亞迪今年餘下時間出口量會進一步增長，並持續擴大規模，及採取垂直整合策略，故維持對其全年銷量550萬輛，以及盈利600億元人民幣的預測，即按年增約50%。

瑞銀料比亞迪每部車利潤介乎8,000至9,500元人民幣，按年升20至42%，目標價450元，評級為「買入」。高盛預期，隨着新車型及自動駕駛和兆瓦閃充技術升級等帶動，可抵銷市場競爭壓力，加上其美國收入佔比細，12個月目標價為437元，評級「買入」。野村亦維持予其「買入」評級及491元目標價不變。