內房企債券融資月飆逾倍

內地房地產市場走出低谷，中指研究院監測數據顯示，今年3月房地產企業債券融資總額為454.3億元（人民幣‧下同），按月大幅增加1.04倍。銀河聯昌證券認為，為緩和美國加徵關稅對經濟的影響，中央將會採取更積極的措施支持房地產市場，因內地房地產市場是中國經濟的重要支柱之一，亦是創造就業機會的關鍵。