內房企債券融資月飆逾倍
內地房地產市場走出低谷，中指研究院監測數據顯示，今年3月房地產企業債券融資總額為454.3億元（人民幣‧下同），按月大幅增加1.04倍。銀河聯昌證券認為，為緩和美國加徵關稅對經濟的影響，中央將會採取更積極的措施支持房地產市場，因內地房地產市場是中國經濟的重要支柱之一，亦是創造就業機會的關鍵。
料4大措施提振樓市
從上月融資結構劃分，房地產行業信用債融資332.1億元，佔比73.1%；資產抵押證券化（ABS）融資122.2億元，佔比26.9%。債券融資平均利率為3.08厘，按月降低0.55厘，按年降低0.03厘。
銀河聯昌證券預計，中國將會推出4大措施，提振內房市場，包括加快發行地方政府專項債券，部分資金將用於穩定房地產市場；地方政府加快實施購買內房開發商庫存的政策，可能重啟棚戶區改造計劃；降低房貸利率，減少首付，以及全面撤銷房屋限購政策。
另外，綠景中國地產(00095)在周三的高等法院聆訊中，高等法院頒令將清盤呈請聆訊延期至5月14日。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：