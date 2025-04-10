國家隊料數周內再買貨撐A股

面對代價高昂的對等關稅壓頂，即使內地對沖外部不利影響的能力綽綽有餘，但多家機構及投行均料內地經濟增長將受壓，包括投行花旗、巴克萊及摩根大通已出手調低今年內地經濟增長預測，當中更低見4%，亞洲開發銀行最新估今年內地增速將放緩至4.7%。不過，分析普遍料內地未來數個月加快推出寬鬆措施，「國家隊」生力軍平準基金或在數周內大規模干預股市等。

今年GDP預期僅增4.7% 繼上周惠譽將中國的長期外幣發行人違約評級（IDR）調低之後，各界對關稅拖累中國國內生產總值（GDP）增速的預測幾乎洶湧而出，亞開行昨在報告指，受貿易不確定性和美國加徵關稅等因素影響，該行料內地經濟增長將放緩，估今年僅增4.7%，低於去年的5%，明年料進一步放緩至4.3%。

亞開行認為，美國關稅新政生效後，內地政策加力支持經濟，應有助抵銷樓市和出口增長雙雙放緩的影響。同時，以提振居民消費為着力點的政策導向，應當改善境內需求，這對於維持內地GDP增長極為必要。內地財政擴張亦料將帶動投資，提升投資對增長的貢獻。而擴張性財政政策將重點扶持國家級戰略項目、先進製造業、科技創新和中小企業。

中美關稅戰不斷升級，令高盛對今年內地GDP增4.5%的預測有下行風險。惟該行認為，美國對華加徵第二輪的50%對等關稅影響將減弱，並預期中方未來數月將大幅放寬政策以穩增長。花旗亦指，在已經過高的關稅之下，任何升級舉措的象徵意義可能大於實際影響。

估留用匯率政府債工具 近日巴克萊、花旗及摩根大通已先後將今年內地GDP增長預測下調至4%、4.2%及4.4%。據巴克萊估計，新關稅可能拖低中國GDP增長約1.5至2.5個百分點，惟花旗不預期中方將全面出招救市，包括使用匯率政策及政府債務工具，主要為日後預留政策工具。

鑑於當前極不穩定的形勢，野村無法合理估計這次貿易戰對內地經濟的影響，該行暫維持今年華經濟增4.5%的預測，但因美國關稅將削弱內地出口，兼產生通縮壓力，該行調低今年出口增長預測至負2%外，亦把內地居民消費價格指數（CPI）通脹率下調至零水平。不過，在人民銀行的支持下，料平準基金將於數周內對股市進行大規模干預；更籲當局有需要考慮採取較長期的結構性政策來支持消費。