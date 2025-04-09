宏觀剖析：波動市況蘊藏投資機遇

股票市場趨勢並不總是與政治和經濟要聞掛鈎。基於地緣政治極難預測，所以投資者要專注能控制和了解的事情，並確保多元化策略，避免單一投資。一貫方針是尋找環球最具增長前景的公司並專注於基本面，因為這是可以評估的，也是在當今動盪的世界中會持續採取的策略。

環球股市趨勢起變化 人們傾向於回顧過去，並認為歷史會重演。然而，形勢顯然會改變，有時甚至出乎意料之外。在過去的100年中，美國顯然一直佔據主導地位，美股也為投資者帶來豐厚回報。雖然包括高創新力在內的多項因素仍有利於美國，但這種主導地位不太可能無限期地持續下去。事實上，目前「美國例外論」很可能會導致意想不到的後果，例如中國崛起成為新的全球領導者。

從短期來看，值得注意的是，基於預期可能已變得過於消極，歐洲股市今年表現已大幅超越美國。中國的情況也類似，正從一個非常低的基礎上反彈。目前有復甦的迹象並正逐漸顯現出來，這種情況可能會持續一段時間。

至於印度市場，在去年中之前，長期以來表現十分出色。然而，市場已到達估值極度高企的水平，投資者開始認為或許該暫停一下。儘管印度的基本面依然良好，但價格卻極度偏高。因此，印度股市的修正或調整已經開始，並且可能持續。

長期的人口結構和政治背景，以及許多結構性因素，都是既定且易明的。雖然其中有些因素會隨着時間而改變，但問題是：投資者能為這些因素付出多少代價？

被動主動策略須兼具 許多投資者因為新興市場長期以來非常高的國內生產總值（GDP）增長率而被吸引，但平均來說，一個國家的GDP增長與其股市增長根本沒有任何相關性。

唯一可以確定的是，不確定性將會持續存在。風險管理與獲利回吐，以及將收益重新投入可能受影響較小或能更好地抵禦波動的地區等將是關鍵。顛覆和波動性會帶來機遇，而能否抓住機會取決於主動型投資者。投資者必須放眼長遠，並做好應對短期波動的準備，故投資應兼具被動和主動成分。

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