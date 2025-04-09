拍賣消息：高爾夫‧御苑銀主貨 售533萬 貶逾四成

環亞物業拍賣昨售出4項物業，有3個為住宅銀主盤，包括北區高爾夫‧御苑7座中層A室，實用面積約487方呎，以有價必賣形式推拍，最終以開拍價533萬元沽，呎價約10,945元。資料顯示，單位原業主於2017年10月以約920萬元買入，現時貶值約42%。

翠麗花園310萬拍出

另外，上水居屋翠麗花園5座中層E室銀主單位，實用面積約427方呎，於已補價自由市場開價250萬元，獲3至4組買家競逐，最後以310萬元售出，呎價約7,260元。而大埔新塘雙號A地下連花園銀主村屋，實用面積約667方呎，花園面積約474方呎，開價248萬元，最終以263萬元賣出，呎價約3,943元。同場亦以推拍價30萬元售出灣仔樂居樓低層部分平台業主盤。