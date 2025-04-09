二手轉靜：馬鞍山月內交投挫81% 東涌僅3單

4月部分地區二手交投情況

環球貿易市場動盪，本港二手樓市受牽連，綜合市場資料，8個主要住宅地區，有5個於4月買賣宗數按月回落，其中以馬鞍山跌約81.6%最顯著，而東涌本月僅錄約3宗二手買賣，按月亦勁減約78.6%。

世紀21奇豐莊瑞生表示，馬鞍山鄰近有大型全新盤部署推出成焦點，本月區內暫只錄約7宗二手買賣，雅濤居1座低層F室，實用面積約482方呎，減價至550萬元售出，呎價約11,411元，約5年帳面虧蝕140萬元。

君傲灣兩房蝕110萬 東涌成交量為8區中最少。中原曹嘉華指，新盤搶客，加上貿易戰都造成影響。利嘉閣彭錦添稱，青衣4月暫錄約7宗二手買賣，按月跌約30%，其中，美景花園9座中層H室，周一股災當晚即劈價18萬元，以320萬元沽，呎價約9,756元。

將軍澳4月暫錄約39宗二手買賣最多，按月仍跌近19%。中原關偉豪稱，君傲灣3座低層H室兩房戶，以655萬元成交，呎價約13,907元，不足5年帳蝕110萬元。美聯理劉世華表示，日出康城領都8座左翼中層B室，累減100萬元，以700萬元售，呎價約9,709元，近5年跌價約17.6%。

相反，元朗及屯門本月分別錄約35宗及22宗二手買賣，按月增約40%及約69.2%。美聯曹錦輝稱，元朗周一單日仍錄6宗買賣，洪水橋朗峰園2座中層G室，減價28萬元，成交價約402萬元，約6年帳貶約18.8%。利嘉閣林英傑指，天水圍Wetland Seasons Bay第1期5B座低層兩房戶，換樓客以510萬元承接，約4年帳蝕184萬元。

市區樓跌勢更勁。該行甘尚德透露，西南九龍瓏璽6B座高層B室，可望維港煙花景，議價至1,318萬元沽，呎價約19,790元，原業主約14年帳蝕逾14萬元。