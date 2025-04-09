甲廈空置率17.5%創新高

商業市場前景充滿變數，寫字樓空置持續惡化。代理報告顯示，第一季甲級商廈淨吸納量再錄負數，整體空置率按季升約0.6個百分點，升至約17.5%的歷史新高。

世邦魏理仕香港區研究部主管陳錦平表示，貿易衝突加劇令企業及投資者保持謹慎，預計商業市場交易量將維持低位，直至全球經濟前景改善。

雖然首季甲廈總租賃量按季增長約12%，惟整體租金再跌約2.2%，中環區更錄約3.1%跌幅，為一年最大季度跌幅，港島東租金亦跌約4.1%。

該行香港顧問及交易服務執行董事兼主管馮慧詩稱，商廈市場已連續兩季錄得負吸納量，上季約24.94萬方呎，預計全年甲廈租金下跌約5至10%。

商舖方面，各核心區舖位首季空置率維持約7.8%，期內租金按季再升約1%，展望今年全年最多有約5%增長。反觀倉庫物業空置率增約2.4個百分點，上季報約10.1%，為25年以來首次升穿雙位數。

悅品酒店‧荃灣13.8億招標 此外，該行獲委託標售葵涌青山公路443至451號悅品酒店‧荃灣，截標日期為6月19日，估值約13.8億元。物業前身為工業大廈，鄧成波家族於2012年以約5.28億元購入，改裝為提供583間客房的酒店，以上述估值計，平均每個房間逾236萬元，呎價約4,711元。