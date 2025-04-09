居屋成交：廣明苑三房劈價14.5%沽

二手居屋錄多宗減價成交，將軍澳廣明苑一個三房大單位，於未補價第二市場累劈約14.5%後，終獲外區綠表客承接，成交價453萬元。

世紀21將軍澳魏仕良表示，上述單位為E座中層16室，實用面積約646方呎，於去年3月叫價530萬元放售，累減77萬元，以呎價約7,012元易手。原業主早於1998年5月以119.8萬元購入。

他又指，同區居屋富康花園6座中層A室兩房戶，實用面積約431方呎，有裝修，在去年底放盤，一口價減17萬元，於已補價自由市場以433萬元沽，呎價約10,046元。

康華苑已補價賣332萬 世紀21聯誠謝寶昭稱，藍田居屋康華苑B座高層16室，實用面積約380方呎，兩房設計，約5個月累減27.2萬元，以332.8萬元自由市場價易手，呎價約8,758元。

他亦指，同區居屋康雅苑C座低層2室有裝修三房戶，實用面積約606方呎，上月於第二市場叫價470萬元放售，最終減至438萬元成交，呎價約7,228元。