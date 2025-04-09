西貢新盤樓書上網

SIERRA SEA示範戶曝光 料短期開價 新界大型項目銷售工作如火如荼。新鴻基地產( 00016 )旗下西貢十四鄉西沙路項目第1A（2）期SIERRA SEA，昨日已上載樓書至項目官方網站，其中兩個無改動示範戶亦率先曝光，預料短期公布首張價單。

新地副董事總經理雷霆表示，今、明兩日先對傳媒開放合共4個示範單位；至於關稅戰對近日市場有衝擊，但相信氣氛很快會緩和，美國聯儲局或將提振經濟，預計未來減息周期可能來得更快更頻密，為本港樓市帶來利好因素。

新地代理執行董事陳漢麟稱，項目部分單位加入「可持續跨代設計」元素，包括增設浴室扶手及走廊感應燈，採用靈活門框設計。已曝光的連家具示範戶，參考Aqua Avenue第3座10樓H室搭建，為實用面積523方呎三房戶。全屋布置用色豐富，洋溢夏日氣息，客飯廳外連27方呎露台。廚房設有通風窗，家電齊備。

樓書所見，今期由4座住宅大樓組成，每座樓高介乎14至31層，提供781伙，戶型涵蓋一房至四房間隔，實用面積279至1,021方呎。當中兩房戶型佔逾半。今期項目預計關鍵日期為今年12月1日。單計今次西沙灣發展項目，另有6個期數。

瑜一‧天海連沽5伙 整體一手市場交投平穩，華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海，昨連沽5伙，套現逾8,265萬元，並錄得財經界人士入市。最新售出單位包括第1A座23樓A室三房戶，實用面積968方呎，招標成交價3,509萬元，呎價為36,250元。該集團銷售總監封 海倫表示，項目「尊屬升降機」有機會月內啟用。

此外，菱電發展的薄扶林道138號項目，落實本周六推出洋房3號招標兩小時，實用面積6,071方呎，外連平台，花園及天台。資料顯示，該盤提供3座洋房，每座均設私人花園及游泳池。

無改動兩房示範戶參照Aqua Avenue第1座10樓J室，實用面積453方呎。 瑜一系列3期項目至今已累售538伙。 連家具三房示範戶以Aqua Avenue第3座10樓H室為藍本，實用面積523方呎。 SIERRA SEA一房平面圖