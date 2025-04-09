簡訊一覽
●東方海外國際(00316)今年首季總收入按年增16.8%，至23.14億美元；總載貨量上升9.3%，運載力上升8.5%；整體運載率按年升0.6%，每個標準箱之整體平均收入按年增6.9%。
●北京北辰實業股份(00588)公布，2025年1月9日至4月8日，控股股東北辰集團以集中競價方式增持公司無限售流通A股股份277.8萬股，佔公司A股股份總數的0.1%，佔公司總股本的0.08%，增持金額為460.58萬元人民幣（不含交易費用）。
●海螺水泥(00914)預計首財季淨利潤約18.08億元人民幣，按年增約20%。
●中國電信(00728)公布，公司承諾從2024年起，3年內公司以現金方式分配的利潤將逐步提升至當年股東應佔利潤的75%以上，持續為股東創造更大價值。
●中國鐵建(01186)公布，近期公司中標7個重大項目，金額合計372.25億元人民幣，佔公司2024年度經審計營業收入的3.49%。
●中國中冶(01618)披露，近期公司新簽單筆合約額在10億元（人民幣‧下同）以上重大工程承包項目金額合計約143.5億元。
●山東黃金(01787)公布，對位於甘肅區域的金礦項目採選工程總體規劃方案進行論證優化，方案已通過專家審查，可供開發利用的金資源量合計達80餘噸，達成後年產黃金5至6噸。
●友寶在線(02429)宣布，聯交所已於周一批准3,564.77萬股根據建議H股全流通，以及轉換及上市轉換自內資股的H股上市及買賣，惟須待轉換及上市的所有其他條件獲達成後方可作實。
●達豐設備(02153)昨第五次發行SDAX多幣種CP融資計劃下，以新加坡元計值的數字證券商業票據，年利率為5.05厘，自發行日期起計約3個月到期。
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