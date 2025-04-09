七成人指加密幣合規化吸引投資

數字銀行ZA Bank（眾安銀行）發布《港人加密貨幣交易行為調查》，於3月底至4月初期間訪問300位零售用戶發現，近七成受訪者認為加密貨幣市場的合規化，有助吸引更多投資者參與，擴大整體投資群體與資金池；另有六成認為監管可提升市場透明度，減少非法活動，降低交易風險，從而有效保障投資者權益。

調查揭示用戶選擇數字銀行交易加密貨幣的5大原因。超過75%受訪者肯定銀行在資金安全、風險控制與反詐騙保障方面的優勢；69%認為「直接以活期餘額交易、毋須額外轉帳」是主要吸引力；68%表示可直接使用現有數字銀行應用程式（App）交易比較方便；63%認為數字銀行具監管合規保障，交易更安心可靠；50%認為操作簡單易用，介面友善，適合普羅大眾參與投資。

調查又顯示，81%受訪者希望數字銀行支援加密貨幣的「幣進幣出」功能，提升資產靈活度；76%表示希望香港引入更多具市值與高流通量的主流加密貨幣，以擴大投資選擇；70%則期望平台支援穩定幣，以便進行資金配置與避險操作。此外，近八成受訪者表示關注加密貨幣交易手續費，期待數字銀行能優化收費結構，進一步提升交易體驗。

幣安：貿戰或掀撤資 另方面，加密幣交易平台幣安（Binance）行政總裁鄧偉政表示，貿易保護主義的復甦為全球市場帶來顯著的波動，而加密貨幣也不例外，短期這種宏觀環境不確定性往往會觸發避險反應，投資者會撤回資金駐足觀望。

幣安指出，隨着加密市場表現愈來愈像風險資產，一場長久性的貿易戰或持續對資本流動造成壓力，並在短期內壓抑對數碼資產的需求。在最近的基金經理調查中，只有3%受訪者表示會在當前環境下投資比特幣，與58%選擇黃金的情況形成鮮明對比，可見原本可能流入加密市場的資本要麼選擇觀望，或者轉向被視為避險資產的黃金。不過，長遠而言，這種環境也可能加快人們對加密貨幣作為非主權價值儲存手段的興趣。