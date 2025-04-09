三星料季賺346億超預期

美國總統特朗普開打對等關稅「第一槍」前夕，南韓三星電子交出令人驚喜的首季業績指引。這家全球記憶體兼智能手機龍頭昨日公布，截至3月底止的首季經營溢利預料為6.6萬億韓圜（約346.14億港元），按年下跌0.15%，但按季升近2%，遠高於市場預期。

收入方面，三星電子提及，金額增加至79萬億韓圜，按年升近10%，創有史以來第一季新高，同時是史上第二高的季度收入，主要受惠新款旗艦人工智能（AI）手機Galaxy S25發布，以及傳統動態隨機存取記憶體（DRAM）的強勁需求所致。

韓媒引述分析指，由於該企今年2月推出的Galaxy S25系列旗艦智能手機，創下該系列史上最快銷售紀錄，只是花了21日本土銷量即突破100萬大關，所以推算負責智能手機業務的移動體驗部門，經營溢利有逾4萬億韓圜，成為業績增長主力。此外，負責晶片業務的設備解決方案部門，經營溢利估計約有一萬億韓圜。

另有意見認為，三星電子上季經營溢利超乎預期，意味該企成本控制得宜，加上Galaxy系列手機等產品熱銷，北美客戶在關稅實施前搶先添置相關手機，均有助該企第一季的業績能夠承受嚴峻商業環境。

次季利潤增速或放緩 不過，三星電子接下來的最大隱憂是，大部分智能手機都在越南生產，所以未來多少會受美國進口關稅影響，導致第二季利潤增速放緩。