日企上財年申破產逾萬宗 創11年高

訪日旅客人數雖然強勁，但在通脹、勞動力短缺的情況下，不少企業仍然辛苦經營。日本民間信用調查機構東京商工研究（TSR）公布的調查報告指出，截至3月底止的2024財年，企業破產申請總數按年增長12%至10,144宗，不單止是連續3年上升，更創11年新高。這使到日本央行加息的步伐變得舉步維艱。

中小企佔多 債額反減 數據顯示，除金融和運輸業外，大多數產業的企業破產數量都高於2023財年。但TSR表示，由於相對更多的中小企業破產，2024財年破產債務總額為2.37萬億日圓，按年減少3.65%，為連續3年維持在兩萬億日圓左右。

至於上年度最大單一破產申請，是三菱飛機公司，其以6,413億日圓規模清盤，原因是航天業務終止。同期破產金額在一億日圓以下的小額企業破產申請共有7,658宗，佔比75.4%，破產金額在一億至5億日圓之間的個案有1,989宗，10億至50億日圓之間有200宗。

Yen回軟 日股勁彈6% 其他數據方面，日本3月經濟觀察家前景指數由前值46.6降至45.2，遜市場預期的46.1；觀察家現況指數由前值45.6降至3月的45.1，略遜市場預期的45.2。日圓兌每美元匯價昨日稍為回軟至約147.32水平，每百日圓兌港元約5.27算。

日本股市經過周一大跌之後，昨日大幅反彈，日經平均指數一度飆逾2,100點或約7%，全日亦收漲6%或1,876點，報33,012點，創史上第4大點數上升。東證指數（TOPIX）亦漲6.2%至2,432點收市。

其中半導體、汽車、銀行股等領漲，另外，日本製鐵亦升6%，消息面上，美國總統特朗普下令，重新評估日本製鐵計劃斥資149億美元收購美國鋼鐵（U.S. Steel）的交易申請。美國財政部旗下的外國投資委員會（CFIUS）將於45天內重新評估上述交易對國家安全的影響。