比亞迪料多賺逾86%
銷量首季新高 股價漲近半成
中美兩國就對等關稅議題互相出招、拳來腳往之際，這場貿戰會否波及一眾內地企業營運，各國車企之間又會否出現併購重組，同樣備受關注。不過，此前內地電動車「一哥」比亞迪股份(01211)發盈喜，預告截至3月底止首季純利介乎85億至100億元（人民幣‧下同），按年升86.04%至1.18倍，並指其新能源汽車銷量再創同期歷史新高。比亞迪股價昨日反彈4.82%，收報330.4港元。
比亞迪通告又提及，其海外新能源汽車銷量實現「跨越式增長」，相信是與該企近年擴大了歐洲和南美業務版圖有關。不過，須留意的是，由於兩地現時均對中國新能源車課徵關稅，連同美國早前對所有中國進口新能源車汽車徵收100%關稅，比亞迪接下來的日子能否在海外市場延續增長動力乃未知之數。
蔚來能源傳獲寧德收購
另邊廂，「造車新勢力」之一的蔚來(09866)旗下換電業務公司蔚來能源（Nio Power），有傳獲得內地電池巨頭寧德時代作出收購，總價不超過25億元，是雙方上月宣布簽署戰略協議的一部分發展，而蔚來能源去年融資時估值超過100億元。
蔚來股價昨收升5.51%，報25.85港元。對於收購傳聞，蔚來回應指與包括寧德時代在內多個投資者合作推進換電站共建的項目，並將與寧德時代深化資本與業務合作。現時蔚來能源在中國設有超過3,200座換電站，除了為蔚來車主提供換電與充電服務，也向比亞迪和特斯拉（Tesla）等電動車品牌提供服務。至於撇除寧德時代，市場也有消息指寧德時代有意增持蔚來另一電池資產管理公司武漢蔚能（Mirattery）。
另理想汽車(02015)高級副總裁李冠華稱，目前仍在分析關稅對供應鏈採購的影響，惟相信對集團銷售未有太大阻撓，因其目標市場不包括美國。
此外，長城汽車(02333)宣布，與「杭州六小龍」之一宇樹科技簽署戰略合作協議，雙方將在機械人技術、智慧製造等領域開展合作，包括但不限於人形機械人技術、四足機械人技術、機械人本體軟硬件開發、智慧控制系統及智慧空間等業務領域，從而推動機械人等先進技術與汽車製造行業的深度融合。該企補充，2024年度擬向全體股東每股派發現金紅利0.45元，是連續3年現金分紅比例逾30%。
至於華為除與賽力斯合作外，據報也計劃和東風集團合作打造一個全新品牌，模式類似與廣汽集團合作的華望汽車。翻查資料，東風乘用車科技成立於2025年4月3日，註冊資本為一億元，目前股東為東風汽車集團股份有限公司。
交銀：華車關稅影響微
交銀國際發表報告指出，由於中國自主品牌車企並無在美國作出布局，所以美國關稅對其影響有限，甚至是零，反而受影響最大的依次是南韓、日本及德國。該行又稱，中國汽車零部件廠商直接出口美國部分會加徵25%關稅，相信仍然可以與車企商談關稅分擔，但長期而言，中國汽車零部件廠商需要考慮本地化生產，同時推動零部件本地化及供應鏈的區域化。
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