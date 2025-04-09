比亞迪料多賺逾86%

比亞迪通告又提及，其海外新能源汽車銷量實現「跨越式增長」，相信是與該企近年擴大了歐洲和南美業務版圖有關。不過，須留意的是，由於兩地現時均對中國新能源車課徵關稅，連同美國早前對所有中國進口新能源車汽車徵收100%關稅，比亞迪接下來的日子能否在海外市場延續增長動力乃未知之數。

蔚來股價昨收升5.51%，報25.85港元。對於收購傳聞，蔚來回應指與包括寧德時代在內多個投資者合作推進換電站共建的項目，並將與寧德時代深化資本與業務合作。現時蔚來能源在中國設有超過3,200座換電站，除了為蔚來車主提供換電與充電服務，也向比亞迪和特斯拉（Tesla）等電動車品牌提供服務。至於撇除寧德時代，市場也有消息指寧德時代有意增持蔚來另一電池資產管理公司武漢蔚能（Mirattery）。

至於華為除與賽力斯合作外，據報也計劃和東風集團合作打造一個全新品牌，模式類似與廣汽集團合作的華望汽車。翻查資料，東風乘用車科技成立於2025年4月3日，註冊資本為一億元，目前股東為東風汽車集團股份有限公司。

交銀：華車關稅影響微 交銀國際發表報告指出，由於中國自主品牌車企並無在美國作出布局，所以美國關稅對其影響有限，甚至是零，反而受影響最大的依次是南韓、日本及德國。該行又稱，中國汽車零部件廠商直接出口美國部分會加徵25%關稅，相信仍然可以與車企商談關稅分擔，但長期而言，中國汽車零部件廠商需要考慮本地化生產，同時推動零部件本地化及供應鏈的區域化。

中資汽車股昨日普遍反彈