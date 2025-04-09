阿里曾失守紅底 大行照撐

瑞銀嗌買 看升六成 瑞銀發表報告，料阿里截至今年3月底止第四財季收入按年升5%至2,320億元人民幣。負責中國電商平台淘寶及天貓的淘天集團除息、稅及攤銷前利潤（EBITA）料按年升2%；看好阿里雲上季收入按年升17%，按季更加快4個百分點。該行維持阿里「買入」評級，H股目標價172元，較昨日收市潛在升幅達67.8%。

滙豐亦繼續予阿里美股「買入」評級，目標價176美元，對阿里近期的客戶管理收入（CMR）增長前景、穩定且持續增長的商品交易總額（GMV）市場份額，以及持續提升的抽成率保持信心。因為中美關稅戰升級，阿里H股周一暴跌17.98%，惟滙豐認為，此事對阿里直接影響有限，估計其電商平台來自美國品牌的GMV佔比低於5%。

雲業務推全新AI模型 至於均予阿里美股「增持」評級的摩根士丹利及野村，前者揚言阿里會是人工智能（AI）的主要受惠者，後者亦料阿里上季CMR增長加速，雲端收入受AI基礎設施需求驅動顯著提升。阿里雲昨宣布，為國際客戶推出全新AI模型、工具及基礎設施升級方案。阿里雲智能國際事業部總裁袁千表示，正在全球範圍內推出新一代平台即服務（PaaS）方案，加強AI能力，以應對日益增長的數碼化轉型需求。

阿里股價年內走勢