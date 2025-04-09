阿里曾失守紅底 大行照撐
阿里巴巴(09988)下月派發去年度全年業績，事前獲不少大行力撐「買入」評級。但有分析指該企第四財季表現或遜預期，加上市況再掀暗湧，阿里股價昨險守「紅底股」，雖然該企周二高開逾4%，見105.7元，但午後曾倒跌3.7%，低見97.55元，一度失去「紅底股」地位兼創兩個月即市低位，直至收市轉升1.18%，收報102.5元。
瑞銀嗌買 看升六成
瑞銀發表報告，料阿里截至今年3月底止第四財季收入按年升5%至2,320億元人民幣。負責中國電商平台淘寶及天貓的淘天集團除息、稅及攤銷前利潤（EBITA）料按年升2%；看好阿里雲上季收入按年升17%，按季更加快4個百分點。該行維持阿里「買入」評級，H股目標價172元，較昨日收市潛在升幅達67.8%。
滙豐亦繼續予阿里美股「買入」評級，目標價176美元，對阿里近期的客戶管理收入（CMR）增長前景、穩定且持續增長的商品交易總額（GMV）市場份額，以及持續提升的抽成率保持信心。因為中美關稅戰升級，阿里H股周一暴跌17.98%，惟滙豐認為，此事對阿里直接影響有限，估計其電商平台來自美國品牌的GMV佔比低於5%。
雲業務推全新AI模型
至於均予阿里美股「增持」評級的摩根士丹利及野村，前者揚言阿里會是人工智能（AI）的主要受惠者，後者亦料阿里上季CMR增長加速，雲端收入受AI基礎設施需求驅動顯著提升。阿里雲昨宣布，為國際客戶推出全新AI模型、工具及基礎設施升級方案。阿里雲智能國際事業部總裁袁千表示，正在全球範圍內推出新一代平台即服務（PaaS）方案，加強AI能力，以應對日益增長的數碼化轉型需求。
不過，野村補充，阿里上季綜合業績或低於市場預期。該行估算集團總收入按年持平，EBITA（息、稅及攤銷前盈利）按年增32%，齊低過市場預期，營收落差可能與不再併表高鑫零售(06808)與銀泰百貨有關，而此調整恐未充分反映於當前市場預測之中；EBITA低過預期，則源於阿里國際數字商業集團（AIDC）及本地生活集團分部業務的虧損擴大。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：