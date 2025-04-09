歐央行籲擺脫依賴中美支付平台 保金融主權

面對美國的貿易保護主義和反全球化，歐盟亦意識到自主獨立的重要性。對於民眾所使用的消費支付系統，歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）近日表示，歐洲必須擺脫對Visa、萬事達卡、PayPal和支付寶等美國和中國支付平台的依賴，來確保金融主權。

拉加德的言論是建立在歐盟推動跨會員國單一資本市場計劃的背景下提出，該計劃旨在促進投資、提升企業融資可得性，並協助民眾實現更有效的儲蓄。她表示，應該確保有歐洲自主的支付服務，而完全統一的資本市場可以為更深層的財政一體化鋪平道路，每年可能創造高達3萬億歐元（約25.45萬億港元）的附加價值。

歐央行去年底時曾表示，計劃在2025年公布數碼歐元規則更多細節，要確立的數碼貨幣機制，將之成為全球第一個跨多國的數碼貨幣流通機制。

此外，面對美國新關稅對市場的破壞，歐央行副行長金多斯昨日出席活動時稱，美國新關稅可能引發最糟糕的「全面貿易戰」。他警告，美國的貿易立場發生了根本性的轉變，而「我們正走向全球經濟進一步分裂的階段。」

歐洲股市昨日早段跟隨亞洲股市反彈，倫敦富時100指數、巴黎CAC指數、德國DAX指數曾升1.8%、1%、1.2%。歐元兌美元昨日稍為回軟，曾報1.0925。

英國生產力差絕G7 英國方面，智庫組織Resolution Foundation的數據指出，英國生產力在全球七大工業國（G7）最富裕的國家中排名墊底，與美國形成鮮明對比，自2019年以來，美國的生產力一直加速增長。

該智庫解釋，導致分歧擴大原因包括美國石油和天然氣的蓬勃發展，二是美國擁有超大型科技巨頭，在資訊和通訊領域造成英國和美國之間的生產力差距。該智庫呼籲，英國應將支出擴展到軟件投資，將有助於提高服務業公司的生產力。此外，改革非住宅印花稅和調整稅收制度，以更好地支持新企業，或有助於重振英國的創業精神。