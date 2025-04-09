iPhone生產成本恐飆50% 年失2574億

美國對等關稅措施生效前，無論是美國的消費者還是大企業都正在急應對。外媒報道指，美國多地出現iPhone搶購潮，原因是消費者擔心接下來會因為關稅而加價。以一部官方售價1,100美元的iPhone 16 Pro為例，其生產成本約為580美元，在新關稅實施後，其生產成本將大漲五成，達到近877美元。

根據投資銀行摩根士丹利的推算，新一輪的關稅實施後，會為蘋果公司（Apple Inc.）帶來每年330億美元（約2,574億港元）的成本衝擊。瑞銀報告指出，最高端的iPhone 16 Pro可能會因應關稅，在美國售價上調29%。不過，這些分析是基於對Apple公司層面的調查而得出，具體而言還得視乎供應鏈如何分擔及消化關稅成本。

美上周末現搶購潮 美國多家Apple專賣店的員工亦表示，上周末顧客湧入商店購買各種產品，明顯擔心新關稅政策生效後，各種產品會大幅加價，把成本轉嫁予消費者。

另外，有傳Apple先前曾計劃把iPhone手機生產重心轉移至印度，藉此降低對等關稅帶來的影響。在此前公布的對等關稅措施中，美國將對印度商品徵收26%關稅，相比之下只是美國對華累計關稅稅率54%的不到一半。

據估算，Apple今年將在印度生產約2,500萬部iPhone，通常其中約1,000萬部會供應印度本土市場，但如果把所有印度製造的iPhone都轉銷美國，今年可滿足美國市場約50%的需求。

有印度傳媒消息指出，Apple於3月底時，於3日內突然急運5架載有iPhone及其他產品的飛機到美國，似乎是為了避開關稅而作出緊急對策。