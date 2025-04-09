布油明年最悲或跌穿40關

關稅衝擊全球經濟的情況下，國際油價於周一收市跌至4年新低。隨着股市跌勢稍緩，紐約期油昨日亦有所反彈，一度高見每桶61.75美元，按日升1.72%；布蘭特期油亦曾升1.55%至65.21美元。然而，投行高盛警告，在極端情景下，布蘭特期油有機會在明年跌穿40美元。

高盛所指的「極端情景」，是指全球經濟倒退、石油輸出國組織及盟友（OPEC+）停止減產的前提下。如果按照比較大可能發生的「基準情景」，該行預計明年底布油約為每桶55美元，即較目前水平仍有約10美元的下跌空間。事實上，目前原油期貨市場已明顯出現「逆價差」，即遠期交付的期貨價格比現貨更便宜，反映市場看淡未來油價表現。

金價上望3700美元 另一投行美銀亦警告，在最壞情況下，因美國關稅及OPEC+意外增產引發商品需求負面衝擊，布油可在數周內跌至每桶50美元，該行對布油今年平均價格每桶70美元的預測正面臨風險。

至於早前跟隨其他商品遭到拋售的黃金，價格仍相對堅挺，現貨金價昨曾反彈2.45%，最高見每安士3,055.64美元，惟之後升幅有所收窄。

目前主流分析比較看好黃金價格的表現，德意志銀行將今明兩年的金價預測，分別上調至每安士3,139美元及3,700美元，調高的幅度為15.19%及27.58%。

長遠而言，假如美國貿易逆差如特朗普希望般持續減少，甚至出現貿易順差的話，理論上所有其他經濟體都將會減少美元外匯儲備的比例，屆時黃金有望成為各國填補儲備缺口的資產。